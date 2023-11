Musi­ka­li­sche Bestleistungen

Vier Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach haben die Lei­stungs­prü­fung in Gold (D3) in der Baye­ri­schen Musik­aka­de­mie in Ham­mel­burg mit Erfolg abge­legt. Hen­ri­et­te Goll­ner und Lil­ly Hüb­ner begei­ster­ten mit ihrem Spiel auf der Kla­ri­net­te, Lars Nüt­zel über­zeug­te am Saxo­phon und Ali­na Stein­lein an der Flöte.

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann gra­tu­lier­te Hen­ri­et­te, Lil­ly, Ali­na und Lars bei einem Besuch in der Musik­schu­le per­sön­lich. „Was Ihr hier gelei­stet habt, ist ein­fach toll! Eure akri­bi­sche Vor­be­rei­tung zusam­men mit Euren Lehr­kräf­ten hat sich gelohnt. Ich freue mich sehr für Euch und wün­sche Euch von Her­zen wei­ter­hin so viel Spaß und Freu­de beim Musizieren.“

Das Kulm­ba­cher Stadt­ober­haupt bedank­te sich auch bei den Lehr­kräf­ten der Städ­ti­schen Musik­schu­le sowie bei Musik­schul­lei­ter Harald Streit für die her­aus­ra­gen­de Aus­bil­dung des Nachwuchses.

Stadt- und Ver­wal­tungs­rat Simon Moritz unter­strich dar­über hin­aus die beson­de­re Bedeu­tung der Eltern und Fami­li­en bei solch her­aus­ra­gen­den Erfol­gen. Er bedank­te sich für das Ver­trau­en in die Musik­schu­le und auch für die vie­len Fahr­dien­ste, die Fami­li­en für sol­che Pro­jek­te immer wie­der ger­ne lei­sten würden.

Gemein­sam mit Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann über­gab Anja Gim­pel-Hen­ning, Vor­sit­zen­de des För­der­ver­ban­des der Musik­schu­le Kulm­bach, klei­ne Geschen­ke an alle Nach­wuchs­mu­si­ke­rin­nen und ‑musi­ker. Bei­de wünsch­ten den Talen­ten für ihre musi­ka­li­sche Zukunft wei­ter­hin viel Erfolg.