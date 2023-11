An der Uni­ver­si­tät Bay­reuth wird aktu­ell eine neue Stu­die zum The­ma Dia­be­tes Mel­li­tus Typ 2 durch­ge­führt. Sie fin­det unter Lei­tung von Prof. Dr. Oth­mar Moser, Inha­ber des Lehr­stuhls für Sport­wis­sen­schaft IV – Exer­cise Phy­sio­lo­gy and Meta­bo­lism, und sei­nem wis­sen­schaft­li­chen Mit­ar­bei­ter Janis Schier­bau­er statt und wird mit­fi­nan­ziert von der Simon-Nüs­sel-Stif­tung in Bayreuth.

Bei dem Pro­jekt mit dem Namen „EXFlam“ (Exer­cise-Infla­ma­ti­on) wird der Ein­fluss von Bewe­gung auf Ent­zün­dungs­wer­te nach einer fett- und koh­len­hy­dratrei­chen Mahl­zeit unter­sucht. Die kli­ni­sche Stu­die wird bereits an elf Men­schen mit Dia­be­tes Mel­li­tus Typ 2 durch­ge­führt. Die­se Unter­su­chung lie­fert wert­vol­le Erkennt­nis­se dar­über, wie Nah­rungs­be­stand­tei­le die Ent­zün­dungs­ant­wort im Kör­per beein­flus­sen. Zugleich wird unter­sucht, inwie­weit kör­per­li­che Akti­vi­tät nach dem Essen die­se Ent­zün­dungs­ant­wort redu­zie­ren kann. Die For­scher der Uni­ver­si­tät Bay­reuth erhof­fen sich dadurch ein bes­se­res Ver­ständ­nis, wie unter­schied­li­che Lebens­mit­tel Ein­fluss auf Ent­zün­dungs­wer­te im Kör­per neh­men kön­nen. Fer­ner unter­su­chen sie, ob bei Dia­be­tes Mel­li­tus Typ 2 Sport ein wich­ti­ger Fak­tor ist, um die Krank­heit zu bekämp­fen oder sogar völ­lig zu heilen.

Die Simon-Nüs­sel-Stif­tung in Bay­reuth unter­stützt die Stu­die mit 4.000 Euro.