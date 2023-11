Der bis­he­ri­ge Beauf­trag­te für die Men­schen mit Behin­de­rung für die Stadt Coburg, Peter Tretau, steht aus per­sön­li­chen Grün­den für die­se Auf­ga­be nicht mehr zur Ver­fü­gung. Aus die­sem Grund wird die­ses Amt bis zu einer Neu­wahl vom stell­ver­tre­ten­den Behin­der­ten­be­auf­trag­ten Harald Dütsch wahr­ge­nom­men. Die Neu­be­set­zung die­ses Ehren­am­tes soll zum Jah­res­be­ginn 2024 erfol­gen. Cobur­ger Bürger*innen, die sich für die inter­es­san­te und wich­ti­ge Auf­ga­be der Behin­der­ten­be­auf­trag­ten inter­es­sie­ren, kön­nen sich jetzt beim Sozi­al- und Ver­si­che­rungs­amt melden.

„Behin­der­ten­be­auf­trag­te spie­len eine wich­ti­ge Rol­le in unse­rer Stadt Coburg, da sie dazu bei­tra­gen, eine bar­rie­re­freie und inklu­si­ve Umge­bung zu schaf­fen, in der Men­schen mit Behin­de­run­gen ihre Poten­zia­le voll ent­fal­ten kön­nen“, so 3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin. Der Behin­der­ten­be­auf­trag­te sowie sein Stell­ver­tre­ter haben in den letz­ten Jah­ren viel für Mitbürger*innen mit Behin­de­rung erreicht. Bür­ger­mei­ster Can Aydin weist auf zahl­rei­che erfolg­rei­che Initia­ti­ven der bei­den Behin­der­ten­be­auf­tra­gen hin: „Vie­le klei­ne und gro­ße Ver­bes­se­run­gen für Men­schen mit Behin­de­rung in unse­rer Stadt konn­ten auf Grund der Anträ­ge der Behin­der­ten­be­auf­trag­ten erreicht wer­den. Für die­ses gro­ße Enga­ge­ment gilt es den bei­den Behin­der­ten­be­auf­trag­ten zu dan­ken.“ Ein Schwer­punkt der Arbeit sind auch künf­tig bau­li­che Maß­nah­men, wie z.B. neue Leit­strei­fen für Blin­de und bar­rie­re­freie Zugän­ge zu öffent­li­chen Gebäu­den oder der Umbau der Bus­hal­te­stel­len mit soge­nann­ten „Kas­se­ler Bor­den“, die den Zugang für Geh­be­hin­der­te und Rollstuhlfahrer*innen zu den Bus­sen erleich­tern. In den näch­sten Jah­ren ste­hen vie­le neue Her­aus­for­de­run­gen an, die vom Behin­der­ten­be­auf­trag­ten und sei­nem Stell­ver­tre­ter kon­struk­tiv beglei­tet wer­den sollen.

Die Neu­wahl erfolgt mög­lichst ab 1. Janu­ar 2024 und endet mit der Wahl­pe­ri­ode des Stadt­ra­tes zum 30. April 2026. Für das Ehren­amt Behindertenbeauftragte*r kön­nen sich grund­sätz­lich alle Cobur­ger Bürger*innen bewer­ben, die mög­lichst über lang­jäh­ri­ge Erfah­rung in sozia­len Ange­le­gen­hei­ten und aus­rei­chend Fach­wis­sen im Behin­der­ten­recht sowie in der Betreu­ung von Men­schen mit Behin­de­rung verfügen.

Wer Inter­es­se an die­ser inter­es­san­ten Auf­ga­be hat, wer mit­hel­fen will, die Situa­ti­on der Cobur­ger Men­schen mit Behin­de­rung in den näch­sten Jah­ren wei­ter zu ver­bes­sern, kann sich ab sofort als Kandidat*in für die Wahl als Behindertenbeauftragte*r mel­den. Bewer­bun­gen sind bis ein­schließ­lich Mon­tag, 15. Dezem­ber 2023, beim Sozi­al- und Ver­si­che­rungs­amt der Stadt Coburg, Am Vik­to­ria­brun­nen 4 in Coburg, mög­lich. Bür­ger­mei­ster Can Aydin (09561/89 1031) und der Lei­ter des Sozi­al- und Ver­si­che­rungs­am­tes, Hol­ger Diez (09561/89 1500), infor­mie­ren inter­es­sier­te Cobur­ger Bürger*innen ger­ne näher über die­ses wich­ti­ge Ehren­amt und freu­en sich sehr über vie­le Bewer­bun­gen für die­se Aufgabe.

Die Wahl wird in der Sit­zung des Arbeits­krei­ses der Cobur­ger Behin­der­ten­ver­bän­de, Behin­der­ten­ver­tre­ter und der Selbst­hil­fe­grup­pen für Men­schen mit Behin­de­rung zeit­nah im Janu­ar 2024 erfol­gen. Die erfolg­rei­chen Bewerber*innen wer­den anschlie­ßend vom Stadt­rat zu Coburg ernannt.