Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auto auf­ge­bro­chen und Hand­ta­sche entwendet

COBURG. Auf dem Park­platz des Cobur­ger Fried­hofs bra­chen Unbe­kann­te am Don­ners­tag­mor­gen das Auto einer 80-Jäh­ri­gen auf. Aus dem Fahr­zeug­inne­ren ent­wen­de­ten sie die Hand­ta­sche samt Inhalt.

Die Frau aus dem Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt park­te am Don­ners­tag zwi­schen 9 Uhr und 11 Uhr ihren Seat auf dem Park­platz des Cobur­ger Fried­hofs am Hin­te­ren Glocken­berg. In die­sem Zeit­raum beschä­dig­ten Unbe­kann­te das Bei­fah­rer­fen­ster des Fahr­zeugs und gelang­ten so in den Innen­raum. Aus dem Fahr­zeug ent­wen­de­ten sie die Hand­ta­sche samt 120€ Bar­geld, einem Mobil­te­le­fon, einem Arm­band sowie der Ver­si­che­rungs­kar­te der Geschä­dig­ten. Am Fahr­zeug führ­ten die Beam­ten eine umfang­rei­che Spu­ren­si­che­rung durch. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen eines beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls aus einem Kraftfahrzeug.

Zeu­gen, die am Don­ners­tag zwi­schen 9 Uhr und 11 Uhr im Bereich des Fried­hofs­park­platz am Hin­te­ren Glocken­berg ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge wahr­ge­nom­men haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Beim Über­ho­len Gegen­ver­kehr gefährdet

AHORN, B303, LKR. COBURG. Ein 27-jäh­ri­ger Cobur­ger über­hol­te am Don­ners­tag­mor­gen auf der Bun­des­stra­ße B303 bei Ahorn einen Last­wa­gen. Aller­dings über­sah er dabei den Gegen­ver­kehr. Nur durch jeweils eine Voll­brem­sung konn­te sowohl der Über­ho­ler als auch der Gegen­ver­kehr einen Fron­tal­zu­sam­men­stoß gera­de noch vermeiden.

Der 27-Jäh­ri­ge war am Don­ners­tag um 10 Uhr mit sei­nem Mer­ce­des von Coburg in Rich­tung Schwein­furt unter­wegs. Auf Höhe von Ahorn über­hol­te der Cobur­ger in einer lang­ge­zo­ge­nen Kur­ve trotz ein­ge­schränk­ter Sicht einen Last­wa­gen. Bevor er den Über­hol­vor­gang abschlie­ßen konn­te, kam ihm ein 67-Jäh­ri­ger mit sei­nem Audi ent­ge­gen. Sowohl der Über­ho­ler als auch der ihm ent­ge­gen­kom­men­de Audi-Fah­rer muss­ten eine Voll­brem­sung machen um einen Fron­tal­zu­sam­men­stoß zu ver­mei­den. Beim Wie­der­ein­ord­nen des Unfall­ver­ur­sa­chers hin­ter dem Lkw beschä­dig­te die­ser den Fahrt­rich­tungs­an­zei­ger des Last­wa­gens. Beim Unfall­ver­ur­sa­cher ent­stand ein Sach­scha­den von min­de­stens 5.000 Euro am Fahr­zeug, am Last­wa­gen wur­de die Beleuch­tungs­ein­rich­tung abge­ris­sen. Dabei ent­stand ein Scha­den von 2.000 Euro. Der ent­ge­gen­kom­men­de Audi blieb unbe­schä­digt. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln gegen den 27-jäh­ri­gen Cobur­ger wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Die Cobur­ger Poli­zei sucht nun nach Zeu­gen, die den Vor­fall am Don­ners­tag um 10 Uhr auf der B303 auf Höhe Ahorn mit­be­kom­men haben und ggf. durch vor­he­ri­ge Über­hol­ma­nö­ver durch den Unfall­ver­ur­sa­cher gefähr­det wur­den. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Arbeits­un­fall in Industriebetrieb

Stock­heim: In einem Stock­hei­mer Indu­strie­be­trieb kam es am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 14:00 Uhr zu einem Arbeits­un­fall. Ein Fir­men­mit­ar­bei­ter woll­te an einer Druck­guss­ma­schi­ne einen ver­klemm­ten Bar­ren lockern. Bei Behe­ben des Defekts sprang der Boden der Anla­ge nach oben und quetsch­te den rech­ten Arm des Mit­ar­bei­ters ein.

Der 27-jäh­ri­ge Maschi­nen­be­die­ner zog sich Schwel­lun­gen und eine offe­ne Wun­de am Arm zu und wur­de mit dem Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus gebracht. Die Staats­an­walt­schaft Coburg wur­de in die poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen mit eingebunden.