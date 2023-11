Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

In unver­sperr­tes Fahr­zeug eingedrungen

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen Mitt­woch, 21:45 Uhr und 22:15 Uhr drang ein Unbe­kann­ter in der Pödel­dor­fer Stra­ße in ein Grund­stück ein und ent­wen­de­te aus einem dort gepark­ten unver­sperr­ten schwar­zen VW meh­re­re Gegen­stän­de. Die Kla­mot­ten und Werk­zeu­ge haben einen Wert von ca. 100 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Siche­rungs­eti­ket­ten entfernt

BAM­BERG. In einem Beklei­dungs­ge­schäft am Grü­nen Markt ent­fern­te ein 23-Jäh­ri­ger am Mitt­woch­abend aus einem Roll­kra­gen­pull­over sämt­li­che Eti­ket­ten. Ein Ange­stell­ter konn­te den 23-Jäh­ri­gen dabei beob­ach­ten und sprach ihn dar­auf an, als Die­ser den Laden damit ver­las­sen woll­te, ohne den Pull­over im Wert von 80 Euro zu bezahlen.

Grab­la­ter­ne beschädigt

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen Mitt­woch­nach­mit­tag und Don­ners­tag­nach­mit­tag wur­de auf dem Fried­hof in Gau­stadt eine Grab­la­ter­ne beschä­digt. Bei der schwar­zen Later­ne wur­de das Glas ein­ge­drückt, wodurch es gebro­chen ist. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 50 Euro.

Mit 1,70 Pro­mil­le auf E‑Scooter unterwegs

BAM­BERG. Frei­tag­früh gegen 2:40 Uhr war ein 28-Jäh­ri­ger mit einem E‑Scooter in der Star­ken­feld­stra­ße unter­wegs und wur­de dort einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­ten die Poli­zei­be­am­ten einen deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch wahr­neh­men. Weil der 28-Jäh­ri­ge sich stän­dig ent­fer­nen woll­te und vor Ort unko­ope­ra­tiv war, wur­de er zur Dienst­stel­le gebracht. Dort ergab ein Alko­hol­test 1,70 Promille.

Ver­brann­tes Essen wur­de von Nach­barn gelöscht

BAM­BERG. Don­ners­tag­abend wur­de durch das Ein­grei­fen von zwei Nach­barn das Aus­brei­ten eines Woh­nungs­bran­des ver­hin­dert. In der Erlich­stra­ße hat­te eine 50-Jäh­ri­ge ihr Essen auf dem Herd ste­hen und schlief wäh­rend­des­sen auf dem Sofa ein. Die Nach­barn ver­schaff­ten sich Zutritt und konn­ten das ange­brann­te Essen löschen. Die Woh­nungs­in­ha­be­rin muss­te zur ärzt­li­chen Behand­lung ins Kli­ni­kum Bam­berg gebracht werden.

Streit in der Domi­ni­ka­ner­stra­ße. Poli­zei sucht Geschädigten

BAM­BERG. Zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen meh­re­ren Jugend­li­chen kam es am Don­ners­tag­abend in der Domi­ni­ka­ner­stra­ße. Dort schlug eine 16-Jäh­ri­ge auf vier Per­so­nen ein. Außer­dem schlug sie einem unbe­kann­ten Mann ins Gesicht. Der Mann war ca. 50 Jah­re alt, 170–180 cm groß, kräf­ti­ger, trug eine Bril­le und Glat­ze. Er und wei­te­re Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

ALTEN­DORF. In der Ger­ma­nen­stra­ße ereig­ne­te sich am Don­ners­tag­mor­gen ein Ver­kehrs­un­fall. Eine 34-Jäh­ri­ge fuhr mit einem Pkw in süd­li­cher Rich­tung, als vor ihr ein 13-jäh­ri­ges Kind über die Stra­ße lief. Die Frau erkann­te es zu spät und es kam zum Zusam­men­stoß, bei dem das Kind leicht ver­letzt wur­de. Am Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 100 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

SCHESS­LITZ. Am Mitt­woch zwi­schen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr kam es in der Bran­däcker zu einem Unfall mit Fah­rer­flucht. Ein Unbe­kann­ter beschä­dig­te einen gepark­ten Pkw, Audi/​Q2, vor­ne links und ent­fern­te sich trotz eines Sach­scha­dens in Höhe von ca. 3.000 Euro uner­laubt vom Unfallort.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

GUN­DELS­HEIM. Am Bür­ger­park ereig­ne­te sich am Don­ners­tag zwi­schen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr ein Unfall mit Fah­rer­flucht. Ein Unbe­kann­ter fuhr einen gepark­ten Pkw, Dacia/​Duster, auf der rech­ten Sei­te hin­ten an und fuhr wei­ter. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

All­ge­mei­ne Verkehrskontrolle

Egloff­stein. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le am frü­hen Frei­tag kurz nach Mit­ter­nacht wur­de bei einem ange­hal­te­nen Golf­fah­rer deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch wahrgenommen.

Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test ergab bei dem 29-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer einen Wert von 0,66 Pro­mil­le. Ihn erwar­tet nun eine Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge und 1 Monat Fahrverbot.

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag bog ein 91-jäh­ri­ger Fah­rer eines Opel Meri­va vom Mit­tel­schul­weg nach rechts auf die Feu­er­stein­stra­ße ab. Hier­bei über­sah er den Pkw einer 42-jäh­ri­gen, die vor­fahrts­be­rech­tigt war und es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Ver­letzt wur­de glück­li­cher Wei­se nie­mand. Es ent­stand jedoch ein Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt 10.000 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Eine 29-jäh­ri­ge Frau park­te am Don­ners­tag, gegen 9 Uhr, ihren grau­en VW Golf in der Unte­ren Kel­ler­stra­ße vor einer Bäcke­rei, hin­ter einem blau­en Ford/​Transit. Wäh­rend ihres Ein­kau­fes hör­te sie eine Kol­li­si­on und lief nach drau­ßen. Hier sah sie noch, wie der Ford schnell davon­fuhr. An ihrem Pkw war die Front­schür­ze sowie die Kenn­zei­chen­hal­te­rung gebro­chen. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim konn­ten den 20-jäh­ri­gen Fah­rer des blau­en Tran­sits ermit­teln. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Verkehrsunfallflucht.

Forch­heim. Am Mitt­woch wur­de zwi­schen 12:30 Uhr und 22:00 Uhr der Pkw eines 32-jäh­ri­gen Man­nes auf einem Park­platz in der Daim­ler­stra­ße von einem Unbe­kann­ten ange­fah­ren. Die Heck­stoß­stan­ge hin­ten links war ver­kratzt und der Scha­den beläuft sich auf ca. 400 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hat­te zwar einen Zet­tel am geschä­dig­ten Auto hin­ter­las­sen, aller­dings anschei­nend mit unrich­ti­gen Kon­takt­da­ten. Die Poli­zei Forch­heim hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen sich unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Fahr­rad gestohlen

LICH­TEN­FELS. In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag, zwi­schen 23.00 Uhr und 14.00 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein grau-gel­bes Moun­tain­bike aus dem Gar­ten eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Fran­ken­stra­ße. Das Rad der Mar­ke Cube hat­te einen Wert von 1.500 Euro. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Apple Air­pods gestohlen

LICH­TEN­FELS. Am ver­gan­ge­nen Sams­tag, gegen 18.20 Uhr, saß sich ein 21-Jäh­ri­ger am Markt­platz und hör­te Musik über sei­ne Apple Air­pods. Dabei wur­de er von einem Unbe­kann­ten ange­spro­chen, wes­halb er die Kopf­hö­rer neben sich ableg­te. Kur­ze Zeit nach dem Gespräch stell­te er fest, dass die Air­pods im Wert von 150 Euro gestoh­len waren. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Vor­der­rei­fen zerstochen

LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Diens­tag, 19.00 Uhr bis Don­ners­tag, 08.00 Uhr zer­stach ein bis­lang unbe­kann­ter Täter den rech­ten Vor­der­rei­fen eines grau­en Mer­ce­des, der zu die­ser Zeit in der Blu­men­stra­ße abge­stellt war. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu Tat und/​oder Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Wei­te­rer Pkw durchwühlt

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Über sei­ne Video­auf­zeich­nun­gen konn­te ein 44-Jäh­ri­ger erken­nen, wie ein bis­lang unbe­kann­ter Täter am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen, gegen 02.00 Uhr, in den Mer­ce­des einer 84-Jäh­ri­gen ein­stieg und den Innen­raum durch­such­te. Ersten Erkennt­nis­sen nach wur­de nichts ent­wen­det. Am Vor­tag wur­de bereits ein gleich­ge­la­ger­ter Fall zur Anzei­ge gebracht (wir berich­te­ten). Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Werk­zeug gestohlen

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Auf ein Press­werk­zeug der Mar­ke REMS hat­te es ein unbe­kann­ter Täter bereits am Mon­tag, 13.11.2023 gegen 12.00 Uhr abge­se­hen. Das Werk­zeug im Wert von etwa 1.500 Euro wur­de von der Bau­stel­le der Fir­ma BAUR, in der Dr.-Friedrich-Baur-Straße ent­wen­det. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­bleib erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.