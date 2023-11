Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

9‑jähriges Kind bei Ver­kehrs­un­fall verletzt

Ein Pkw-Fah­rer über­sah am Don­ners­tag­abend im Erlan­ger Stadt­ge­biet ein bei Grün­licht die Dechs­endor­fer Stra­ße über­que­ren­des Kind und es kam zum Zusammenstoß.

Der 23-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer fuhr gegen 20:10 Uhr, an der Anschluss­stel­le Erlan­gen­Nord von der Auto­bahn A73 ab und woll­te in der Fol­ge nach links in die Dechs­endor­fer Stra­ße abbie­gen. Im Abbie­ge­vor­gang über­sah er das ent­ge­gen­kom­men­de, bevor­rech­tig­te, Kind und es kam zum Zusam­men­stoß im Bereich der Fußgängerfurt.

Durch den Anstoß fiel der Jun­ge zu Boden, zog sich hier­bei glück­li­cher­wei­se nur eine leich­te Bein­ver­let­zung zu. Er wur­de in der Fol­ge vom Ret­tungs­dienst in eine Erlan­ger Kli­nik verbracht.

Gegen den Pkw-Fah­rer wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Zwei Pkw und ein Wohn­mo­bil angegangen

Bai­er­s­dorf – In der Nacht vom 22.11.2023 auf den 23.11.2023 wur­den erneut zwei Pkw und ein Wohn­mo­bil in Bai­er­s­dorf ange­gan­gen. Dies war den unbe­kann­ten Tätern nur mög­lich, da alle Fahr­zeu­ge unver­sperrt waren. Ins­ge­samt wur­de eine drei­stel­li­ge Sum­me an Bar­geld sowie eine Digi­tal­ka­me­ra entwendet.

Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Dieb­stäh­len geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Her­zo­gen­au­rach – Gestern, zwi­schen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr, wur­de ein in der Hel­sin­ki­stra­ße gepark­ter Pkw von einem unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher ange­fah­ren. Der lin­ke Außen­spie­gel wur­de leicht beschä­digt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 100,- Euro. Zeu­gen des Ver­kehrs­un­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach (Tel. 09132/7809–0) zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -