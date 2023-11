Land­kreis Kulm­bach begei­stert Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wie auch Fach­leu­te mit der Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung „Ein­sam­keit kann jeden tref­fen – Gemein­sam statt einsam“.

Bis in die Abend­stun­den hin­ein war der Gro­ße Sit­zungs­saal des Land­rats­amts Kulm­bach hell erleuch­tet. Nicht nur wegen des Titels der Kam­pa­gne „Licht an. Damit Ein­sam­keit nicht krank macht.“, son­dern vor allem wegen des regen Zulaufs und Aus­tauschs über mög­li­che Wege aus der Einsamkeit.

„Wir als Land­kreis Kulm­bach neh­men uns den Belan­gen und Bedürf­nis­sen unse­rer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger an“, so der stell­ver­tre­ten­de Land­rat Jörg Kunst­mann bei der Eröff­nung der Veranstaltung.

„Ein­sam­keit ist ein The­ma, das sich durch alle Gene­ra­tio­nen zieht und jeden von uns tref­fen kann. Des­halb ist es erleich­ternd, zu erfah­ren, dass wir sehr gute Hilfs­an­ge­bo­te vor Ort haben. Die heu­ti­ge Ver­an­stal­tung infor­miert und ver­netzt. Wir blei­ben selbst­ver­ständ­lich an die­sem The­ma für Sie und uns alle dran!“

Den fach­li­chen Auf­takt des Info­abends bil­de­te ein pra­xis­na­her Fach­vor­trag der Chef­ärz­tin der Cura­Med Tages­kli­nik in Nürn­berg, Frau Prof. Dr. Kne­gin­ja Rich­ter. Die Medi­zi­ne­rin begei­ster­te die Zuhö­rer­schaft mit einer inter­ak­ti­ven Prä­sen­ta­ti­on, die das The­ma der Ein­sam­keit als etwas dar­stell­te, mit dem jede und jeder im Lau­fe sei­nes Lebens ein­mal kon­fron­tiert sein wird. „Wich­tig ist es, dies zu erken­nen und indi­vi­du­el­le pass­ge­naue Lösungs­stra­te­gien zu ent­wickeln“, beton­te Prof. Dr. Richter.

Nicht jede Per­son müss­te gleich the­ra­peu­tisch betreut wer­den, für manch ande­re ist dies wie­der­um essen­ti­ell, um aus der Ein­sam­keit und damit gekop­pelt einer Depres­si­on oder ande­ren psy­chi­schen Erkran­kun­gen zu kom­men. Auch die ver­schie­de­nen Krank­heits­bil­der wur­den erklärt und von­ein­an­der abgegrenzt.

Nach dem Impuls­vor­trag eröff­ne­te Anne­kat­rin Tau­er, Geschäfts­stel­len­lei­te­rin der Gesund­heits­re­gi­onplus Kulm­bach, den inter­ak­ti­ven Markt der Mög­lich­kei­ten, der für „Aus­tau­schen – Begeg­nen – Infor­mie­ren – Ver­net­zen – Reflek­tie­ren“ stand.

Vier wich­ti­ge Info-Inseln konn­ten von den Teil­neh­men­den besucht werden:

Trau­er­be­wäl­ti­gung (Hos­piz­ver­ein: Käthe Goné, Gabi Taig und Ani­ta Baar) Psy­chi­sche Pro­ble­me und Erkran­kun­gen (Gesund­heits­amt: Sabi­ne Rotter) Gesund­heit­li­che Chan­cen­gleich­heit (Gesund­heits­re­gi­onplus: Anne Rauch) Chan­ge Prozesse/​Lebens­um­brü­che (Gesund­heits­re­gi­onplus: Anne­kat­rin Tauer)

Die Teil­neh­men­den hat­ten an den Info-Inseln die Mög­lich­keit, sich sowohl per­sön­lich aus­zu­tau­schen, als auch Anre­gun­gen und Kon­takt­adres­sen für ihre ganz indi­vi­du­el­len Fra­ge­stel­lun­gen zu holen.

Die Ver­an­stal­tung stieß bei allen Teil­neh­men­den auf glei­cher­ma­ßen posi­ti­ve Reso­nanz, wes­halb in die­sem Rah­men auch bereits Pla­nun­gen für wei­te­re gemein­sa­me Aktio­nen und Pro­jek­te ange­sto­ßen wurden.

Eine wei­te­re Erkennt­nis, die sich aus den Rück­mel­dun­gen der Ver­an­stal­tung her­aus­kri­stal­li­siert hat, wird nun direkt umge­setzt: „Regio­na­le und über­re­gio­na­le Ange­bo­te wer­den zeit­nah als Über­sicht auf der Home­page der Gesund­heits­re­gi­onplus trans­pa­rent und über­sicht­lich dar­ge­stellt“, erläu­tert Anne Rauch, Geschäfts­stel­len­lei­te­rin der Gesund­heits­re­gi­onplus Kulm­bach. „Gleich­zei­tig kön­nen sich Inter­es­sier­te natür­lich auch bei spe­zi­el­len Fra­gen ger­ne tele­fo­nisch an das Team des Gesund­heits­amts unter der Tele­fon­num­mer 09221 707 618 wenden.“

„Sum­ma sum­ma­rum war unse­re Ver­an­stal­tung ein vol­ler Erfolg. Selbst­ver­ständ­lich gibt es auch in Zukunft inter­es­san­te Ver­an­stal­tungs­for­ma­te, die unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger the­ma­tisch anspre­chen und die gleich­zei­tig eine wich­ti­ge Ver­net­zungs­platt­form für Akteu­re unter­schied­li­cher Fach­dis­zi­pli­nen dar­stel­len wer­den. Wir freu­en uns schon dar­auf!“, so Anne­kat­rin Tauer.

Mit der Kam­pa­gne „Licht an. Damit Ein­sam­keit nicht krank­macht.“ will das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit, Pfle­ge und Prä­ven­ti­on (StMGPP) mit dem Schwer­punkt­the­ma „Ein­sam­keit“ das Bewusst­sein der Öffent­lich­keit sen­si­bi­li­sie­ren. Pra­xis­na­he All­tags­tipps des StMGPP für sozia­le Teil­ha­be fin­den Sie in den unten­ste­hen­den All­tags­tipps oder auf deren Home­page unter https://​www​.stmgp​.bay​ern​.de/​v​o​r​s​o​r​g​e​/​e​i​n​s​a​m​k​e​it/.

All­tags­tipps für sozia­le Teilhabe