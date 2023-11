Neue Aus­stel­lung zur Dro­gi­sten­fa­mi­lie Sack im Fich­tel­ge­bir­ge im Rah­men des Pro­jekts „Street­work Museum“

„Sei auf Zack, geh zu Sack“ so lau­te­te der ein­gän­gi­ge Wer­be­spruch der ehe­ma­li­gen Dro­ge­rie Sack in Wei­ßen­stadt. Die Dro­ge­rie mit meh­re­ren Filia­len in der Regi­on war 125 Jah­re lang ein wich­ti­ger Anlauf­punkt für wich­ti­ge Din­ge des täg­li­chen Bedarfs. Heil­mit­tel wie Kräu­ter­tees, Sal­ben oder Husten­säf­te oder Hygie­ne- und Kos­me­tik­ar­ti­kel hat­te die Dro­ge­rie Sack im Ange­bot. Aber auch Gif­te und Dyna­mit konn­ten dort erwor­ben werden.

Mit des­sen Schlie­ßung des Haupt­hau­ses in Wei­ßen­stadt 1989 wur­de der gesam­te Fir­men­be­stand in das von Wil­li Sack gegrün­de­te Dro­ge­rie­mu­se­um ein­ge­bracht. Als 2022 das pri­va­te Dro­ge­rie­mu­se­um geschlos­sen wur­de, über­nahm die umfang­rei­che Samm­lung das Fich­tel­ge­birgs­mu­se­um Wunsiedel.

„Dro­gen, Dürf­te, Destil­la­te“ Lässt anhand aus­ge­wähl­ter Objek­te die Fir­men­ge­schich­te leben­dig wer­den. 1864 als Spe­ze­rey-Waren Hand­lung gegrün­det und Ende des 19. Jahr­hun­derts um eine Kolo­ni­al­wa­ren­ab­tei­lung erwei­tert, 1920 schließ­lich fand die Umbe­nen­nung in Dro­ge­rie Sack statt. Zwi­schen 1965 und 1980 grün­de­te Wil­li Sack sechs Filia­len im Land­kreis Wun­sie­del und Bay­reuth. Die Pro­dukt­pa­let­te wur­de ste­tig erwei­tert und den Bedürf­nis­sen der Zeit ange­passt. Über 150 Arti­kel gibt es dazu in der Aus­stel­lung „Dro­gen, Dürf­te, Destil­la­te“ zu ent­decken. Selbst­ver­ständ­lich wird auch die Ent­ste­hung der Sack‘schen Destil­le beleuchtet.

Inter­views mit Zeit­zeu­gen las­sen Ein­blicke in den Dro­gi­sten­all­tag zu. Am Quiz mit inter­es­san­ten Prei­sen kön­nen sich die Besu­cher bis Aus­stel­lungs­en­de beteiligen.Begleitet wird die Aus­stel­lung von einem abwechs­lungs­rei­chen Rah­men­pro­gramm mit Workshops.

Geför­dert wird das Pro­jekt von der Lan­des­stel­le für die Nicht­staat­li­chen Muse­en in Bay­ern und der Oberfrankenstiftung.

Infos

Die Aus­stel­lung ist vom 24.11.2023 bis 01.04.2024 im Fich­tel­ge­birgs­mu­se­um in Wun­sie­del zu sehen.

Wei­te­re Infos zum beglei­ten­den Rah­men­pro­gramm fin­den Sie online unter: https://​fich​tel​ge​birgs​mu​se​um​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​s​t​r​e​e​t​w​o​r​k​-​m​u​s​eum

Wei­te­re Pres­se­fo­tos fin­den Sie unter: https://​fich​tel​ge​birgs​mu​se​um​.de/​p​r​e​sse