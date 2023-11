„Alle Jah­re wie­der…“ – Weih­nacht­li­che Lyrik musi­ka­lisch eingerahmt

Mit: Tan­ja Schal­ler, Mar­tin Köh­ler­schmidt und Wolf­gang Krebs



Weih­nachts­ge­schich­ten, Lie­der und Gedich­te rund um den Tan­nen­baum. Ein herz­er­wär­men­der Abend rund um nadeln­de Tan­nen­bäu­me, rau­sche­bär­ti­ge Niko­läu­se, mol­li­ge Engel, spa­ßi­ge Weih­nachts­grü­ße, das Pro­blem mit der ange­mes­se­nen Besche­rung und die wie­der­keh­ren­de Erfah­rung, dass alle Jah­re wie­der Weih­nach­ten der schön­ste aller schö­nen Tage ist.

Wolf­gang Krebs und Tan­ja Schal­ler rezi­tie­ren in ihrem neu­en Pro­gramm mit einem Pot­bour­ri aus weih­nacht­li­cher Lyrik, in der sich Amü­san­tes, Humor­vol­les, Nach­denk­li­ches und Besinn­li­ches abwech­seln. Musi­ka­lisch beglei­tet wer­den die Tex­te von Tan­ja Schal­ler und Mar­tin Köh­ler­schmidt in einem kecken Zusammenspiel.

