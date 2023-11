Fast ein Jahr lang dreh­te sich ein guter Teil des Lebens der 19 Schü­ler und Schü­le­rin­nen der 9. Klas­se der Pri­va­ten Montesso­ri-Schu­le Forch­heim um ihre Abschluss­ar­bei­ten. Sie such­ten sich ein The­ma, für das sie sich begei­stern, einen Men­tor, der sie berät und bei Bedarf fach­lich unter­stützt und waren gefor­dert: Bin­nen weni­ger Mona­te war ein prak­ti­scher Teil mit einem Werk­stück oder ähn­li­chem abzu­lie­fern und ein theo­re­ti­scher Teil mit durch­schnitt­lich 20 bis 30 Sei­ten zu ver­fas­sen. Das fei­er­li­che Fina­le waren nun eine Power­point-Prä­sen­ta­ti­on vor rund 200 Gästen und Prä­sen­ta­ti­ons­ti­sche zu ihren Werken.

„Ihr habt Gro­ßes auf die Bei­ne gestellt und seid dabei gewach­sen“, gab Schul­lei­te­rin Bir­git Bur­c­zyk-Wening den Schü­le­rin­nen und Schü­lern als Feed­back. Die 14- bis 15-jäh­ri­gen Jugend­li­chen zeig­ten in ihren Gro­ßen Arbei­ten die Viel­falt der Kom­pe­ten­zen, die sie über die Jah­re gelernt haben und die sie im Berufs­le­ben benö­ti­gen werden.

Die „Gro­ße Arbeit“ ist sei­tens der Montesso­ri­schu­le die Anfor­de­rung für den erfolg­rei­chen Schulabschluss.

Eine Jury bewer­tet die Ergeb­nis­se. Juro­ren waren Montesso­ri-Vor­stän­din Sibyl­le Kell­ner, Bir­git Bur­c­zyk-Wening, Schul­lei­te­rin der Montesso­ri-Schu­le, Klas­sen­lei­te­rin Lau­ra Ram­pe, IT-Fach­mann Ste­fan Böker und Kat­ja Eckert-Hes­sing, Refe­ren­tin für Medi­en- und Öffent­lich­keits­ar­beit. Drei Jugend­li­che aus der 10. Klas­se der Montesso­ri-Schu­le führ­ten als Mode­ra­to­ren die Gäste im Roman­tik­saal von Schloss Thurn sehr unter­halt­sam durch das Tagesprogramm.

Die The­men und die Men­to­ren, die sie dabei fach­lich beglei­ten, durf­ten die Schü­ler und Schü­le­rin­nen selbst wäh­len. Hand­werk­li­che Auf­ga­ben stan­den die­ses Jahr beson­ders hoch im Kurs: Kon­zi­piert und gebaut wur­den ein Cam­ping-Fahr­rad­an­hän­ger, in dem man über­nach­ten kann, ein höhen­ver­stell­ba­rer Schreib­tisch, ein Fahr­rad­an­hän­ger­auf­satz für den Trans­port eines Modell­flug­zeu­ges, ein Fuß­ball­tor, ein Fin­ger­skate­board­park, Pfeil und Bogen, unge­wöhn­li­che Mode, ein Kat­zen-Kratz­baum, ein Dirt­bike, ein auf­wän­di­ges Modell­se­gel­boot und eine Modell­au­to-Vitri­ne. Ein Schü­ler restau­rier­te ein altes Sim­son-Moped und mach­te es wie­der fahr­tüch­tig. Ton­skulp­tu­ren im Sti­le Picas­sos und ein Buch über das eige­ne Leben gehör­ten zu den künst­le­ri­schen The­men. Eine Schü­le­rin berei­te­te mit 14 Jah­ren ihr eige­nes „Small Busi­ness“ vor, ein ande­rer pro­gram­mier­te ein Com­pu­ter­spiel. Am selbst ent­wickel­ten Com­pu­ter­pro­gramm zur Ana­ly­se des Strom­ver­brauchs zu Hau­se oder der Repa­ra­tur defek­ter Han­dys mit gebrauch­ten Ersatz­tei­len sieht man, dass die jun­gen Leu­te sich Gedan­ken über ihre Umwelt machen. Ehren­amt­li­chen gesell­schaft­li­chen Ein­satz beim wich­ti­gen The­ma des Schwim­men­ler­nens zeig­te eine Schü­le­rin in ihren selbst kon­zi­pier­ten DLRG-Übungsstunden.

Im Som­mer näch­sten Jah­res wer­den die Schü­ler und Schü­le­rin­nen die Prü­fun­gen zum Qua­li­fi­zie­ren­den Haupt­schul­ab­schluss able­gen und dann eine Aus­bil­dung begin­nen oder den schu­li­schen Bil­dungs­weg an der Montesso­ri-Schu­le/M‑­Zug oder ande­ren Schu­len fortsetzen.