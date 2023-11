Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Rot­licht über­se­hen – Drei Ver­letz­te bei Verkehrsunfall

COBURG. Am Mitt­woch­abend über­sah ein 21-Jäh­ri­ger mit sei­nem Fahr­zeug das Rot­licht einer Ampel in der Cobur­ger Innen­stadt. Im Ein­mün­dungs­be­reich stieß das Auto des Man­nes mit dem kreu­zen­den Fahr­zeug­ver­kehr zusam­men. Drei Fahr­zeug­insas­sen ver­letz­ten sich dabei leicht.

Der Mann aus Bad Rodach war am Mitt­woch um 17:50 Uhr mit sei­nem Hyun­dai in der Loss­aus­tra­ße unter­wegs. An der Ein­mün­dung zur Kreuz­wehr­stra­ße über­sah er die rot zei­gen­de Ampel. Trotz Rot­lichts fuhr der Mann in den Ein­mün­dungs­be­reich ein und stieß dort mit dem Audi einer 26-jäh­ri­gen Cobur­ge­rin zusam­men. Durch die Wucht des Auf­pralls ent­stan­den an den bei­den Fahr­zeu­gen Sach­schä­den in Höhe von ins­ge­samt 8.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Auto­trans­por­ter war deut­lich überladen

AHORN, B303, LKR. COBURG. Deut­lich über­la­den war ein pol­ni­scher Auto­trans­por­ter in der Nacht zum Don­ners­tag bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le auf der Bun­des­stra­ße B 303 bei Ahorn.

Eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on kon­trol­lier­te den Klein­trans­por­ter samt Trans­port­an­hän­ger um 22:30 Uhr auf Höhe der Gemein­de Ahorn. Bei der Über­prü­fung der Ladung des Fahr­zeug­ge­spanns und deren Siche­rung erkann­ten die Beam­ten, dass das Gespann, das mit zwei Fahr­zeu­gen bela­den war, nicht den gesetz­li­chen Rege­lun­gen ent­sprach. Bei einer Ver­wie­gung des Klein­trans­por­ters war die­ser deut­lich über­la­den. Zur Siche­rung des Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­rens erho­ben die Beam­ten eine Sicher­heits­lei­stung beim pol­ni­schen Fahr­zeug­füh­rer. Zudem muss­te die­ser eines der gela­de­nen Fahr­zeu­ge abla­den, bevor er sei­ne Fahrt fort­set­zen konn­te. Gegen den 37-Jäh­ri­gen ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach der Straßenverkehrszulassungsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -