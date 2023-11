Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Brand­ge­ruch ver­rät Ladendieb

Auf sei­ne Art krea­tiv zeig­te sich ein 20-jäh­ri­ger, der am gest­ri­gen Mitt­woch, 22.11.2023, gegen 17:25 Uhr einen Laden­dieb­stahl in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Erlan­ger Innen­stadt bege­hen woll­te. Der Ver­such schlug aller­dings fehl, da ein Mit­ar­bei­ter im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes ein gutes Näs­chen bewie­sen hat.

Die Objek­te sei­ner Begier­de, zwei hoch­wer­ti­ge Jacken im Gesamt­wert von ca. 480 Euro, nahm der Dieb zunächst mit in eine Umklei­de­ka­bi­ne. Dort ver­such­te er die an der Ware ange­brach­ten Dieb­stahls­si­che­run­gen, mit­tels Ein­sat­zes sei­nes Feu­er­zeugs, zu ent­fer­nen. Hier­bei brann­te aller­dings eine Jacke an und durch den Geruch konn­te der Laden­dieb schließ­lich ertappt werden.

Die zwei Jacken waren ihm anschei­nend auch nicht genug, so konn­te bei der poli­zei­li­chen Anzei­gen­auf­nah­me durch die Beam­ten der Erlan­ger Poli­zei noch wei­te­re Klei­dungs­stücke auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den, die nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand zuvor in ande­ren Geschäf­ten ent­wen­det wor­den waren.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sei­ten­schei­be des Pkw ein­ge­schla­gen und Geld­beu­tel entwendet

Eckental/​Eschen­au – In der Nacht vom 21.11.23 auf den 22.11.23 wur­de an einem gepark­ten Pkw in der Neun­kir­che­ner Stra­ße durch einen unbe­kann­ten Täter die Schei­be der Fah­rer­tür ein­ge­schla­gen. Der unbe­kann­te Täter ent­wen­de­te aus dem Pkw den Geld­beu­tel des Fahr­zeug­hal­ters. Der Pkw war vor dem Wohn­an­we­sen des Fahr­zeug­hal­ters geparkt. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­such­ter Ein­bruch in Apotheke

Ecken­tal – In der Nacht vom 21.11.2023 auf den 22.11.2023 ver­such­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter sich Zutritt zur Apo­the­ke in der Pet­ten­sied­ler Stra­ße 2 zu ver­schaf­fen. Der unbe­kann­te Täter ver­such­te unter ande­rem die Ein­gangs­tü­re auf­zu­he­beln, was ihm jedoch nicht gelang und so kei­nen Zutritt zur Apo­the­ke fand. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Tat oder dem unbe­kann­ten Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen- Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Hun­de­hal­te­rin gesucht

Herolds­berg – Am 08.11.2023, gegen 17:15 Uhr, kam es auf dem Schot­ter­weg öst­lich neben der B2 (Ver­län­ge­rung der Adam-Kraft-Stra­ße in Rich­tung der Wei­her) zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein 37-Jäh­ri­ger Rad­fah­rer stürz­te nach der Begeg­nung mit einem knie­ho­hen, lang­haa­ri­gen, schwar­zen Hund. Der Rad­ler zog sich auf­grund des Stur­zes Ver­let­zun­gen zu. Die Hun­de­hal­te­rin ent­fern­te sich nach einem kur­zen Wort­wech­sel mit dem Gestürz­ten. Zu einer Kol­li­si­on mit dem Tier kam nicht. Die Hun­de­hal­te­rin bzw. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Graf­fi­ti auf Lager­hal­le gesprüht

Her­zo­gen­au­rach – In der Zeit von 21.11.2023 15:00 bis 22.11.23, 14:00 Uhr kam es zu einer Sach­be­schä­di­gung an einer Lager­hal­le im Bereich der Nut­zung­stra­ße hin­ter dem Kanin­chen­zucht­ver­ein. Auf einer Flä­che von ca. 10 mal 2,5 Metern wur­de „1.FCN“ gesprüht.

Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1000,- Euro.

Hin­wei­se nimmt die PI Her­zo­gen­au­rach unter: 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -