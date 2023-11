Welt­mei­ster­li­che Stim­men­show in der schön­sten Zeit des Jahres

Ring­ma­sters sind vier aus­ge­spro­chen vir­tuo­se Sän­ger aus Schwe­den. Die Bar­ber­shop-Welt­mei­ster von 2012 begei­stern durch einen har­mo­ni­schen Gesamt­klang, der sei­nes­glei­chen sucht.

Ihr Gesang ist so geschmei­dig und har­mo­nisch, ihr Blen­ding so per­fekt, dass man vor Stau­nen kaum von ihnen las­sen kann. Hin­zu kommt ein Laus­bu­ben­charme, der jedes Herz zum Schmel­zen bringt.

Das Weih­nachts­pro­gramm der Aus­nah­mesän­ger ist eine bun­te Mischung aus all­seits bekann­ten eng­lisch-ame­ri­ka­ni­schen Klas­si­kern wie „Jing­le Bells“, „San­ta Claus Is Coming to Town“ oder „Hark The Herald Angels Sing“ und tra­di­tio­nell schwe­di­scher Weih­nachts­mu­sik, dar­un­ter z.B. „Jul, Jul, Strå­lan­de Jul“ oder „Veni, Veni Emma­nu­el“. Auch Songs berühm­ter Dis­ney­fil­me, Bar­ber­shop- und Broad­way-Klas­si­ker gehö­ren dazu.

2012 gewan­nen Ring­ma­sters als erste nicht-ame­ri­ka­ni­sche Grup­pe in der über 50-jäh­ri­gen Geschich­te des Wett­be­werbs die Bar­ber­shop-Welt­mei­ster­schaf­ten in den USA, ein Erfolg, den ihnen nie­mand mehr neh­men kann.

Ring­ma­sters sind: Didier Lin­der (Bass), Jakob Sten­berg (Tenor), Ras­mus Krig­ström (Lead) und Ema­nu­el Roll (Bari­ton)

Das Kon­zert fin­det im Rah­men des A‑Cap­pel­la-Festi­vals „San­ges­lust“ statt. Tickets gibt es an der Thea­ter­kas­se und unter www​.reser​vix​.de.

Kun­den der Spar­kas­se Bay­reuth erhal­ten 10% Rabatt auf den regu­lä­ren Ticketpreis.

Ring­ma­sters – „It‘s Christ­mas Time!“

15. Dezem­ber 2023

20 Uhr

Kul­tur­büh­ne Reichs­hof, Maxi­mi­li­an­str. 28 95444 Bayreuth

Was ist Barbershop-Musik?

(mit Aus­zü­gen aus einer Defi­ni­ti­on von BinG! – Bar­ber­shop in Germany)

Wer bei Bar­ber­shop eher an Föne statt an Töne denkt, liegt nicht falsch. „Bar­ber­shops“, die ame­ri­ka­ni­schen Fri­seur-Salons, waren Ende des 19. Jahr­hun­derts Orte gesel­li­ger Tref­fen, bei denen sich die Her­ren die War­te­zeit gele­gent­lich mit spon­tan impro­vi­sier­ten Gesän­gen zu ver­trei­ben wussten.

Bar­ber­shop-Gesang ist Ober­ton­mu­sik in Rein­kul­tur und ent­steht durch mög­lichst genaue Abstim­mung von Voka­len, Ton­ab­stän­den und Laut­stär­ke unter den vier Stim­men. Die spe­zi­el­len Har­mo­nie­regeln und der enge Satz bewir­ken ein beson­de­res Klang­reich­tum und ein beacht­li­ches Volu­men. Bei­des sind her­aus­ra­gen­de Merk­ma­le die­ser Musik.

Neben der gesang­li­chen Qua­li­tät wird beim Bar­ber­shop auch die Prä­sen­ta­ti­on groß geschrie­ben, spie­len Bewe­gung, Mimik, der gan­ze kör­per­li­che Aus­druck eine Haupt­rol­le. Und ganz wich­tig sind die berühm­ten „tags“, die Schluss­tei­le eines Lie­des. Sie wer­den mit oft über­ra­gen­der Vir­tuo­si­tät in die Län­ge gezo­gen. Da kann es einem schon mal so vor­kom­men als wäre der „tag“ län­ger als der eigent­li­che Song.