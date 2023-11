Manch­mal braucht man Kon­di­ti­on. Da muss man durch Durst­strecken und har­te Zei­ten. Auch die Tex­te am näch­sten Sonn­tag, dem soge­nann­ten ‚Ewig­keits­sonn­tag‘ erzäh­len davon. Pas­send dazu heißt das The­ma des näch­sten ‚Jün­ger auf der Kanzel‘-Gottesdienstes „Vom Aus­hal­ten“. Die Pre­digt hält Vika­rin Vik­to­ria de Fallois, die extra aus Erlan­gen zu uns kommt – und damit in die Kir­che, in der schon ihr Groß­va­ter als Stadt­kir­chen­pfar­rer gewirkt hat.

Die musi­ka­li­sche Lei­tung hat Anto­ni­us Güm­bel, der an der Hoch­schu­le für Kir­chen­mu­sik stu­diert und u.a. sein Flü­gel­horn erklin­gen lässt. Der Got­tes­dienst wird koor­di­niert von Pfar­rer Dr. Car­sten Brall, Reli­gi­ons­päd­ago­gin Mag­da­le­na Engel­brecht und Reli­gi­ons­päd­ago­gin Lui­sa Simon, er fin­det statt am Sonn­tag, 26.11.2023, 11.15 Uhr in der Spi­tal­kir­che Bay­reuth.