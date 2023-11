Am kom­men­den Sams­tag ist es für zwei Teams der Her­zo Rhi­nos Cheer­lea­der soweit. Sie tre­ten auf der baye­ri­schen Lan­des­mei­ster­schaft im Cheer­lea­ding in der Saturn Are­na in Ingol­stadt an. Die Mei­ster­schaft ist der Höhe­punkt einer seit Sep­tem­ber andau­ern­den inten­si­ven Vor­be­rei­tungs­pha­se, die den Coa­ches und Ath­le­tin­nen viel abver­langt hat. Auf der Mei­ster­schaft am Sams­tag tre­ten sie zusam­men mit 30 ande­ren Ver­ei­nen und ins­ge­samt 2.100 Star­tern an um den baye­ri­schen Mei­ster im jewei­li­gen Level zu ermitteln.

Die Tiny Rhi­nos tre­ten bei ihrer ersten Mei­ster­schafts­teil­nah­me über­haupt im Pee­wee Level 0 an. Auf­grund der Mei­ster­schafts­pre­mie­re steigt in den Wochen vor dem Wett­kampf selbst­ver­ständ­lich das Auf­re­gungs­le­vel, aller­dings zeigt die Erfah­rung aus dem letz­ten Jahr, dass die Teams bestens vor­be­rei­tet in den Sai­son­hö­he­punkt star­ten und so gehen auch die jüng­sten Cheer­lea­der der Rhi­nos vol­ler Vor­freu­de in den Wettkampf.

Etwas erfah­re­ner sind dage­gen die Litt­le Rhi­nos, für die es bereits die zwei­te Teil­nah­me an einer Mei­ster­schaft ist. Im ver­gan­ge­nen Jahr beleg­te man bei der ersten Mei­ster­schafts­teil­nah­me in der Geschich­te der Her­zo Rhi­nos einen sehr guten 5. Platz und konn­te eini­ge eta­blier­te Teams hin­ter sich las­sen. Nun tritt man im zwei­ten Jahr im Youth Level 1 an und möch­te erneut eine sehr gute Lei­stung auf der Mat­te abliefern.

Die Lan­des­mei­ster­schaft fin­det wie bereits im letz­ten Jahr in der Saturn Are­na in Ingol­stadt statt, die erneut bis auf den letz­ten Platz aus­ver­kauft ist. Ins­ge­samt rei­sen die zwei Teams mit 42 Ath­le­tin­nen und 8 Coa­ches an. Dazu kom­men noch 78 hei­mi­sche Fans, die sowohl die Tiny Rhi­nos, als auch die Litt­le Rhi­nos laut­stark unter­stüt­zen werden.

Für alle die­je­ni­gen, die nicht zur Mei­ster­schaft in Ingol­stadt rei­sen kön­nen, bie­tet der Cheer­lea­ding Ver­band Bay­ern einen Live­stream unter dem fol­gen­den Link an: https://sportdeutschland.tv/ccvdev/cheersport-landesmeisterschaft-bayern-25–11-2023

Laut der aktu­el­len Star­ter­li­ste haben die Tiny Rhi­nos ihren Auf­tritt um 10:55 Uhr und die Litt­le Rhi­nos sind in der Fol­ge um 14:00 Uhr mit ihrer Rou­ti­ne dran.