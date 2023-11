Deutsch­land­netz bringt 24 neue E‑Ladepunkte.

Grü­ner Antrag: Stadt soll Fir­men beim Netz­aus­bau pro­ak­tiv unterstützen.

Die Fir­men Evi­ny Elek­tri­fi­se­ring AS und E.ON Dri­ve Infras­truc­tu­re GmbH wer­den in Bam­berg je zwölf neue öffent­li­che Ultra-Schnell­la­de­punk­te für Elek­tro­au­tos errich­ten und betrei­ben. Das hat die erste Aus­schrei­bung des Bun­des­ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­ums für das Deutsch­land­netz ergeben.

Die Stadt­rats­frak­ti­on Grü­nes Bam­berg will nun errei­chen, dass dies mög­lichst schnell umge­setzt wird und die neu­en Lade­punk­te mög­lichst effi­zi­ent die Lücken in der E‑Ladeinfrastruktur schlie­ßen. Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Chri­sti­an Hader hat des­halb den Antrag gestellt, dass die Stadt Bam­berg pro­ak­tiv auf die bei­den Fir­men zugeht, um gemein­sam mit ihnen gute Stand­or­te aus­zu­ma­chen, die bedarfs­ge­recht sind und effi­zi­ent von den heu­ti­gen und zukünf­ti­gen E‑Auto-Fahrer:innen genutzt wer­den kön­nen. „Wir haben vor Ort am besten im Blick, wo noch Lade­sta­tio­nen gebraucht wer­den. Die Stadt ver­fügt gege­be­nen­falls selbst über Flä­chen, die dafür zur Ver­fü­gung gestellt wer­den kön­nen, oder kann zu Grundstückseigentümer:innen ver­mit­teln, deren Flä­chen in Fra­ge kom­men“, begrün­det Hader sei­nen Antrag.

Die Fir­ma Evi­ny aus Nor­we­gen ist neu am deut­schen Markt und bekam bei der Aus­schrei­bung das Regio­nal­los zuge­spro­chen, das Gau­stadt, Bam­berg-Nord, das Hafen­ge­biet und das süd­li­che Hall­stadt umfasst. E.ON wird den süd­öst­li­chen Stadt­be­reich von der Innen­stadt bis Bam­berg-Ost und Bam­berg-Süd abdecken.

Das so genann­te Deutsch­land­netz bekommt mit der gera­de abge­schlos­se­nen Aus­schrei­bung 900 Stand­or­te mit fast 8.000 Schnell­la­de­punk­ten im gesam­ten Bun­des­ge­biet. Ziel der Ampel­re­gie­rung ist es, „wei­ße Flecken“ auf der Lade­land­kar­te zu til­gen, so dass für jedes E‑Auto der näch­ste Schnell­la­de­punkt in weni­gen Minu­ten zu errei­chen ist.

Mehr Infos: https://​www​.stand​ort​tool​.de/​s​t​r​o​m​/​d​e​u​t​s​c​h​l​a​n​d​n​e​tz/