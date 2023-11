Wir leben in einer Zeit, die mehr denn je von Bil­dern geprägt ist. Beson­ders das „Sel­fie“ spielt für die bewuss­te Dar­stel­lung des eige­nen Bil­des in der Gesell­schaft eine gro­ße Rol­le. Und tat­säch­lich zählt die Por­trät­kunst zu den älte­sten Kunst­gat­tun­gen der Welt. Schon immer haben die Men­schen Abbil­der ihrer selbst geschaf­fen, sich ins rech­te Licht gerückt, in der neue­sten Mode prä­sen­tiert und wur­den dafür bewun­dert, avan­cier­ten zu Vor­bil­dern und Symbolen.

Wir schau­en uns an, wel­che Fak­to­ren eine Rol­le bei der Dar­stel­lung eines Por­träts spie­len und was sie uns über den Dar­ge­stell­ten verraten.