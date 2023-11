Ein­satz für loka­len Ein­zel­han­del – Grü­ne wol­len Geschäfts­in­ha­ber bei Wirt­schafts­po­li­tik stär­ker berück­sich­tigt wissen

Aktu­ell haben enga­gier­te Bam­ber­ger Ein­zel­händ­le­rin­nen und Ein­zel­händ­ler die Akti­on #nob­lack­fri­day ins Leben geru­fen. In bei­na­he jedem Schau­fen­ster ins­be­son­de­re des inha­ber­ge­führ­ten Ein­zel­han­dels sind Pla­ka­te zu fin­den, die zu loka­lem Kon­sum auf­ru­fen, aber auch deut­li­che Kri­tik an einer Akti­on von Stadt­mar­ke­ting Bam­berg e.V. zum Aus­druck brin­gen, wel­cher zur „black shop­ping week“ auf­ge­ru­fen hatte.

Laut Aus­kunft des Händ­ler­zu­sam­men­schlus­ses, wel­chem zwi­schen­zeit­lich weit mehr als 50 Geschäf­te aus der Bam­ber­ger Innen­stadt ange­hö­ren, bräuch­te es ande­re Aktio­nen und auch die Events wer­den teils kri­tisch gese­hen. Auch der zustän­di­ge Bür­ger­ver­ein Mit­te unter­stützt die Hal­tung des Handels.

Die Frak­ti­on Grü­nes Bam­berg hat sich des­halb mit einem Antrag an Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke gewandt, wonach geklärt wer­den soll, wie die Stadt­ver­wal­tung ihre Posi­ti­on im Vor­stand von Stadt­mar­ke­ting Bam­berg nut­zen kann, um die vom Stadt­rat beschlos­se­nen Kon­zep­te vor­an­zu­trei­ben. Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Chri­sti­an Hader stellt dazu fest: „Die über­aus erfolg­rei­che und berech­tig­te Akti­on #nob­lack­fri­day zeigt, dass es einen sehr offen­sicht­li­chen Dis­sens zwi­schen der Tätig­keit von Stadt­mar­ke­ting Bam­berg e.V. einer­seits und den for­mu­lier­ten Bedar­fen von inner­städ­ti­schem Ein­zel­han­del ande­rer­seits gibt.“

Mar­kus Schä­fer und Michi Schmitt aus der grü­nen Frak­ti­on zei­gen auf, dass es Stadt und Stadt­rat durch­aus gelun­gen ist, Din­ge in der Innen­stadt vor­an­zu­brin­gen: „Der Was­ser­spiel­platz und die Beschat­tung am Max­platz in die­sem Som­mer oder die Rund­bän­ke am Gabel­mann haben die Qua­li­tät unse­rer Innen­stadt deut­lich erhöht.“ Dies sei auch dem inner­städ­ti­schen Han­del und Leben durch­aus zuträg­li­cher als so man­ches Event, so Schmitt und Schäfer.

Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Ulri­ke Sän­ger betont abschlie­ßend, dass die Bam­ber­ger Grü­nen das aktu­el­le Finan­zie­rungs­mo­dell durch die Stadt Bam­berg kri­tisch sehen: „Als grü­ne Frak­ti­on blei­ben wir bei unse­rer auch im ver­gan­ge­nen Jahr ver­tre­te­nen Posi­ti­on, dass die Bezu­schus­sung des Stadt­mar­ke­tings sich an den Zie­len aller Han­dels­trei­ben­den in der Stadt Bam­berg ori­en­tie­ren muss. Aktu­ell scheint dies nicht der Fall zu sein.“