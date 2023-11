Woh­nungs­öff­nung akut / Per­son in Not­la­ge – Ein­satz für das HLF20 und die DLK

Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te die Kame­ra­den der Feu­er­weh­ren Buben­reuth am 23.11.2023 um 11:07 Uhr zu einer drin­gen­den Woh­nungs­öff­nung in die Orts­mit­te. Hier hat­te eine Bewoh­ne­rin die sich offen­sicht­lich ver­letzt hat den Not­ruf­ge­wählt, da sie aus eige­ner Kraft nicht mir die Woh­nungs­tü­re öff­nen konn­ten. Mit Hil­fe von Sperr­werk­zeug wur­de die Türe durch die Kame­ra­den der Feu­er­wehr geöff­net und die ver­letz­te Per­son an den Ret­tungs­dienst über­ge­ben. Nach ca. 30 Minu­ten konn­ten die Ein­satz­kräf­te die Ein­satz­stel­le an die Eigen­tü­mer über­ge­ben und in das Gerä­te­haus einrücken.