Die besinn­li­che Vor­weih­nachts­zeit steht vor der Tür. Mit dem EBSer Advents­ka­len­der 2023 möch­ten die loka­len Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer, die Wer­be­ge­mein­schaft und das Zen­tren­ma­nage­ment der Stadt Eber­mann­stadt auch in die­sem Jahr für zau­ber­haf­te Momen­te und Über­ra­schun­gen sor­gen. Ab dem 1. Dezem­ber 2023 ver­wan­delt sich jeden Tag ande­rer Eber­mann­städ­ter Betrieb zu einem Advents­ka­len­der­tür­chen und hält groß­ar­ti­ge Ange­bo­te für die Kun­din­nen und Kun­den bereit. Es war­ten attrak­ti­ve Rabat­te, Geschenk­in­spi­ra­tio­nen oder Aktio­nen auf Sie! Also die per­fek­te Gele­gen­heit, um die Viel­falt und Qua­li­tät der hei­mi­schen Geschäf­te und Dienst­lei­stun­gen zu ent­decken und für die Weih­nachts­ge­schen­ke einzukaufen.

Den Advents­ka­len­der erhal­ten inter­es­sier­te Kun­din­nen und Kun­den zum Her­un­ter­la­den und Aus­drucken ab Ende Novem­ber auf der städ­ti­schen Home­page (www​.eber​mann​stadt​.de) oder in allen teil­neh­men­den Betrie­ben. Die­se sind durch ein ent­spre­chen­des Pla­kat im Schau­fen­ster gekenn­zeich­net. Zudem kann der EBSer Advents­ka­len­der auch online ver­folgt wer­den. Auf der städ­ti­schen Home­page sowie auf dem städ­ti­schen Insta­gram-Pro­fil („eber​mann​stadt​.de“) und dem städ­ti­schen Face­book-Account („Stadt Eber­mann­stadt (Offi­zi­ell)“) öff­net sich jeden Tag im Dezem­ber ein Tür­chen. Hal­ten Sie die Augen offen und ver­pas­sen Sie kei­ne Tür­chen. Die Ebser Betrie­be freu­en sich über Ihren Ein­kauf. Wir wün­schen Ihnen bereits jetzt eine zau­ber­haf­te Advents- und Vorweihnachtszeit.

Zie­le des Projektes:

Die Zie­le des EBSer Advents­ka­len­ders sind viel­fäl­tig. Unter ande­rem wer­den fol­gen­de Inten­tio­nen mit dem Pro­jekt verfolgt:

Stär­kung der Funk­ti­on der Eber­mann­städ­ter Innen­stadt als Einkaufsort,

Stei­ge­rung der Auf­merk­sam­keit für Ein­zel­händ­ler, Gastro­no­mie, Dienst­lei­ster und Ein­rich­tun­gen in der Region

das Bewusst­sein bei Kun­den und Besu­chern für die Viel­falt an Ange­bo­ten stärken,

Stei­ge­rung der Besucherfrequenz,

Stär­kung des Zusammengehörigkeitsgefühls,

Image­stei­ge­rung

Beson­der­hei­ten:

Beson­ders bedan­ken möch­ten wir uns in die­sem Jahr bei unse­ren Spon­so­ren, ohne wel­che die Akti­on nicht umsetz­bar gewe­sen wäre:

VIER­LING Pro­duc­tion GmbH

VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG

EMC­Cons DR. RAŠEK GmbH & Co. KG

Radio Bam­berg

Ihre Ansprech­part­ne­rin­nen:

Anni­ka Stint­zing, stintzing@​cima.​de

Jana Izban, izban@​cima.​de

09194 – 97 99 426

Zen­tren­ma­nage­ment Ebermannstadt

Kir­chen­platz 2 91320 Ebermannstadt

Wir freu­en uns in die­sem Jahr auch wie­der neue Teil­neh­mer bei der Akti­on dabei zu haben:

Kon­di­to­rei & Patis­se­rie Julia Sit­ter, Brei­ten­ba­cher Stra­ße 21

Zahn­tech­nik Lisa Rösch, Haupt­stra­ße 3

Die Wein­the­ke zusam­men mit ess­Art, Zum Brei­ten­bach 9

Bier­brun­nen Eber­mann­stadt, Zum Brei­ten­bach 5

Teil­neh­men­de Betrie­be und Ein­rich­tun­gen und ihr Aktionsdatum:

Frei­tag, 1. Dezem­ber 2023

Blun­kis Parfümerie

Haupt­stra­ße 11

91320 Ebermannstadt

Sams­tag, 2. Dezem­ber 2023

Geck Bauzentrum

Brun­nen­weg 3

91320 Ebermannstadt

Sonn­tag, 3. Dezem­ber 2023

Auto­haus Hirsch ARAL Tankstelle

Forch­hei­mer Stra­ße 44

91320 Ebermannstadt

Mon­tag, 4. Dezem­ber 2023

Geschwi­ster Detzel

Zum Brei­ten­bach 11

91320 Ebermannstadt

Diens­tag, 5. Dezem­ber 2023

Buch­hand­lung faust.

Haupt­stra­ße 21

91320 Ebermannstadt

Mitt­woch, 6. Dezem­ber 2023

Foto Brinke

Haupt­stra­ße 16

91320 Ebermannstadt

Don­ners­tag, 7. Dezem­ber 2023

Drucke­rei & Schreib­wa­ren WaltenbergerHofmann

Bahn­hof­stra­ße 9

91320 Ebermannstadt

Frei­tag, 8. Dezem­ber 2023

Restau­rant Feuerstein

Flug­platz 1

91320 Ebermannstadt

Sams­tag, 9. Dezem­ber 2023

Kon­di­to­rei & Patis­se­rie Julia Sitter

Brei­ten­ba­cher Stra­ße 21

91320 Ebermannstadt

Sonn­tag, 10. Dezem­ber 2023

Yoga­raum Frän­ki­sche Schweiz

Am Markt­platz 20

91320 Ebermannstadt

Mon­tag, 11. Dezem­ber 2023

Zahn­tech­nik Lisa Rösch

Haupt­stra­ße 3

91320 Ebermannstadt

Diens­tag, 12. Dezem­ber 2023

Schuh Kmeth

Haupt­stra­ße 2

91320 Ebermannstadt

Mitt­woch, 13. Dezem­ber 2023

Extra Jeans

Am Markt­platz 19

91320 Ebermannstadt

Don­ners­tag, 14. Dezem­ber 2023

Metz­ge­rei Hübschmann

Haupt­stra­ße 34

91320 Ebermannstadt

Frei­tag, 15. Dezem­ber 2023

Rei­se-Ser­vice Frän­ki­sche Schweiz GmbH

Haupt­stra­ße 26

91320 Ebermannstadt

Sams­tag, 16. Dezem­ber 2023

Schwa­nen­bräu Ebermannstadt

Am Markt­platz 2–4

91320 Ebermannstadt

Sonn­tag, 17. Dezem­ber 2023

Wokit29

Haupt­stra­ße 29

91320 Ebermannstadt

Mon­tag, 18. Dezem­ber 2023

Stadt­wer­ke Ebermannstadt

Forch­hei­mer Str. 29

91320 Ebermannstadt

Diens­tag, 19. Dezem­ber 2023

ess­Art und die Weintheke

Zum Brei­ten­bach 9

91320 Ebermannstadt

Mitt­woch, 20. Dezem­ber 2023

Fey & Eye Optik

Haupt­stra­ße 39

91320 Ebermannstadt

Don­ners­tag, 21. Dezem­ber 2023

My Extra

Haupt­stra­ße 22

91320 Ebermannstadt

Frei­tag, 22. Dezem­ber 2023

Meisterblümchen

Haupt­stra­ße 23

91320 Ebermannstadt

Sams­tag, 23. Dezem­ber 2023

Blun­kis Parfümerie

Haupt­stra­ße 11

91320 Ebermannstadt

Sonn­tag, 24. Dezem­ber 2023

Bier­brun­nen Ebermannstadt

Zum Brei­ten­bach 5

91320 Ebermannstadt