Im Bran­den­bur­ger Kul­tur­stadl steht wie­der ein Kin­der­stück auf dem Pro­gramm. Das Weih­nachts­mär­chen „Es ist ein Elch ent­sprun­gen“ in der Regie von Ange­li­ka und Jes­si­ca Zapf hat am Sams­tag, 25. Novem­ber 2023, um 14 Uhr an der Bran­den­bur­ger Stra­ße 35 Première.

Es han­delt sich um eine tur­bu­lent-komi­sche Weih­nachts­ge­schich­te mit klin­gen­den Glöck­chen, Lamet­ta und stein­har­ten Kek­sen: Toni und Kiki glau­ben schon lan­ge nicht mehr an den Weih­nachts­mann. Aus dem Alter sind bei­de her­aus, Lei­der! Denn sonst wür­den sie sich vom Weih­nachts­mann wün­schen, dass ihre Eltern nicht geschie­den wären und ihr Papa nicht dort ist, wo der Pfef­fer wächst.

Als jedoch mit­ten in die Weih­nachts­vor­be­rei­tun­gen ein Elch durchs Dach stürzt und berich­tet, dass er für den „Chef“ auf Pro­be­fahrt ist, schöpft Toni neue Hoff­nung auf ein Weihnachtswunder!

Bis auf sei­ne etwas gewöh­nungs­be­dürf­ti­gen Tisch­ma­nie­ren ist „Mister Moo­se“ ein so char­man­ter und lie­bens­wür­di­ger Gast, dass ihn die Fami­lie am lieb­sten behal­ten möch­te. Wenig spä­ter steht ein älte­rer Herr vor der Tür und sucht sei­nen Ange­stell­ten. Fürs Erste lässt er sich noch von Omas Kirsch­li­kör ablen­ken, aber dann müs­sen Toni und Kiki schnell han­deln! Denn nicht nur der Weih­nachts­mann möch­te Mister Moo­se wie­der­ha­ben, auch der schieß­wü­ti­ge Nach­bar Pannecke wit­tert eine neue Jagd­tro­phäe für sei­ne Sammlung…

Die Ter­mi­ne bis zum Niko­laus­tag: Sams­tag, 25. Novem­ber (14 und 16.30 Uhr), Sams­tag, 2. Dezem­ber, (14 und 16.30 Uhr), Sonn­tag, 3. Dezem­ber, (14 und 16.30 Uhr) und Mitt­woch, 6. Dezem­ber (18.00 Uhr). Infor­ma­tio­nen, wei­te­re Ter­mi­ne und Kar­ten­vor­be­stel­lun­gen unter www​.kul​tur​stadl​.de

ZUSATZ­IN­FOR­MA­TIO­NEN

Es ist ein Elch ent­sprun­gen von Andre­as Steinhöfel

Regie: Ange­li­ka Zapf, Jes­si­ca Zapf

Pre­miè­re am 25. Novem­ber 2023.

Es spie­len:

Toni Wag­ner: Frit­zi Zapf, Gre­ta Ley­kauf, Johan­na Scharff

Kiki Wag­ner: Eli­as Kell­ner, Lilo Mei­erott, Mat­hil­da Zapf

Mister Moo­se: Feli­cia Heyer, Mela­nie Bei­nert, Tan­ja Meierott

Frau Wag­ner: Caro­li­ne Scharff, Kath­rin Fried­rich, Mela­nie Wagner

Oma: Anis­sa Mari­no, Gabi Fischer, Nad­ja Fischer

Herr Wag­ner / Herr Pannecke / San­ta Claus: Andi Vogt­mann, Edo­ar­do Migna­no, Rein­hard Frank

Radio­spre­cher: Phil Funfak

Regie: Ange­li­ka und Jes­si­ca Zapf

Büh­nen­bild: Kath­rin Fried­rich, Mar­co Zettner

Tech­nik: Hei­ko Rieß, Alex­an­der Deyerling

Die Ter­mi­ne:

Sams­tag, 25. Novem­ber, 14.00 Uhr

Sams­tag, 25. Novem­ber, 16.30 Uhr

Sams­tag, 2. Dezem­ber, 14.00 Uhr

Sams­tag, 2. Dezem­ber, 16.30 Uhr

Sonn­tag, 3. Dezem­ber, 14.00 Uhr

Sonn­tag, 3. Dezem­ber, 16.30 Uhr

Mitt­woch, 6. Dezem­ber, 18.00 Uhr

Sams­tag, 9. Dezem­ber, 14.00 Uhr

Sams­tag, 9. Dezem­ber, 16.30 Uhr

Sonn­tag, 10. Dezem­ber, 14.00 Uhr

Sonn­tag, 10. Dezem­ber, 16.30 Uhr

Sams­tag, 16. Dezem­ber, 14.00 Uhr

Sams­tag, 16. Dezem­ber, 16.30 Uhr

Sonn­tag, 17. Dezem­ber, 14.00 Uhr

Sonn­tag, 17. Dezem­ber, 16.30 Uhr

Sams­tag, 23. Dezem­ber, 14.00 Uhr

Sams­tag, 23. Dezem­ber, 16.30 Uhr

Sonn­tag, 24. Dezem­ber, 14.00 Uhr

Diens­tag, 26. Dezem­ber, 14.00 Uhr

Sams­tag, 30. Dezem­ber, 15.00 Uhr

Mitt­woch, 3. Janu­ar, 18.00 Uhr

Sams­tag, 6. Janu­ar, 14.00 Uhr

Sams­tag, 6. Janu­ar, 16.30 Uhr