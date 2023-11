Fak­ten gegen Fake News

Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth lädt am Mitt­woch, 29. Novem­ber, um 16 Uhr, zum Doku­men­tar­film „Guar­di­ans of the Earth“ mit anschlie­ßen­dem Film­ge­spräch in die Black Box des RW21 ein. Der Ein­tritt ist frei.

„Guar­di­ans of the Earth“ ist ein auf­rüt­teln­der Film über den Kli­ma­wan­del und die Ret­tung unse­rer Spe­zi­es. Regis­seur Filip Anto­ni Mali­now­ski macht aus der revo­lu­tio­nä­ren Welt­kli­ma­kon­fe­renz von 2015 von Paris einen elek­tri­sie­ren­den Polit-Thril­ler. Was sind das für Men­schen, die über die Zukunft unse­res Pla­ne­ten ent­schei­den? Wer ist Super­held und wer Super­schur­ke? Der Film ist ein wich­ti­ges Zeit­do­ku­ment und lie­fert ent­schei­den­de Impul­se zur Dis­kus­si­on. Im Anschluss an den Film bie­ten Jut­ta Gey­er­hal­ter (Evan­ge­li­sches Bil­dungs­werk), Nico­le Rich­wald (forum1.5/Baensch-Studio) und Dr. Felix Racz­kow­ski (Medi­en­wis­sen­schaf­ten der Uni­ver­si­tät Bay­reuth) die Mög­lich­keit im Rah­men eines „Fak­ten-Gegen-Fake-News“ Vor­trags die Film­in­hal­te mit dem Publi­kum kri­tisch zu besprechen.

Eine Anmel­dung ist mög­lich über Bay­Ce­er Uni Bay­reuth oder www​.forum1​punk​t5​.de. Die Ver­an­stal­tung fin­det in Koope­ra­ti­on mit dem Ver­ein Kino-ist-Pro­gramm, dem Kul­tur­haus Neun­ein­halb, dem Evan­ge­li­sches Bil­dungs­werk und den Medi­en­wis­sen­schaf­ten der Uni­ver­si­tät Bay­reuth statt. Mehr Infor­ma­tio­nen zum Film gibt es unter: https://​guar​di​ans​-of​-the​-earth​.net/.