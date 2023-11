Zwei Bay­reu­ther Senio­ren­hei­me haben im Rah­men eines Modell­pro­jek­tes der Stadt Bay­reuth gegen Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung ein pro­fes­sio­nel­les Abfall­coa­ching bekom­men – und das mit gro­ßem Erfolg. Durch die Mini­mie­rung der Lebens­mit­tel­ab­fäl­le konn­ten nicht nur Res­sour­cen wie Ener­gie, Was­ser und Lebens­mit­tel ein­ge­spart wer­den. Viel­mehr hat es auch wirt­schaft­li­che Vor­tei­le, Essen­re­ste so gering wie mög­lich zu halten.

Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung ist eine glo­ba­le Her­aus­for­de­rung. Jähr­lich lan­den Ton­nen von Lebens­mit­teln auf dem Müll, wäh­rend gleich­zei­tig Mil­lio­nen von Men­schen welt­weit Hun­ger lei­den. „Die­se Dis­kre­panz ist sowohl ethisch als auch öko­lo­gisch bedenk­lich. Denn die Pro­duk­ti­on und Ent­sor­gung von Lebens­mit­teln ver­ur­sacht auch einen erheb­li­chen Aus­stoß von Treib­haus­ga­sen und bela­stet damit Umwelt und Kli­ma“, erklär­te Bay­reuths 2. Bür­ger­mei­ster Dr. Andre­as Zip­pel, der den Pro­jekt­ab­schluss beglei­te­te. Die­ses Pro­blem­be­wusst­sein zu ver­mit­teln und damit ver­bun­den Abfäl­le und Kosten ein­zu­spa­ren – das haben sich zwei Bay­reu­ther Senio­ren­hei­me auf die ahnen geschrie­ben. Mit dabei im Pro­jekt ist das Cari­tas-Alten- und Pfle­ge­heim St. Mar­tin sowie das Mühl­ho­fer Stift, die bei­de ein pro­fes­sio­nel­les Abfall-Coa­ching durch den Lebens­mit­tel­groß­händ­ler Trans­gour­met Deutsch­land GmbH & Co. OHG erhielten.

Im Rah­men des Pro­jekts wur­den gezielt Maß­nah­men zur Redu­zie­rung von Spei­se­re­ste­ab­fäl­len ent­wickelt, die eine Viel­zahl von Aspek­ten umfas­sen: sei es die Anpas­sung der Por­ti­ons­grö­ßen an den Bedarf der Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner oder die Opti­mie­rung von Abläu­fen in der Küche. Nach Ana­ly­se des Sta­tus quo wur­den so Stra­te­gien ermit­telt und umge­setzt, die das Ziel ver­fol­gen, auf­kom­men­de Lebens­mit­tel­ab­fäl­le zu mini­mie­ren. Die Ergeb­nis­se zei­gen: Die kri­ti­sche Betrach­tung von Lebens­mit­tel­ab­fäl­len birgt ein enor­mes Poten­ti­al, um sich nicht nur nach­hal­tig auf­zu­stel­len, son­dern auch die Qua­li­tät und Quan­ti­tät der Lebens­mit­tel zu ver­bes­sern und gleich­zei­tig Kosten einzusparen.