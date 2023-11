Die Stadt­wer­ke Hof haben am Sams­tag 56 Bäu­me an die Obst-und Gar­ten­bau­ver­ei­ne der Regi­on gespen­det. Hin­ter­grund war eine groß ange­leg­te Baum­pflanz­ak­ti­on, die die Stadt­wer­ke im Früh­jahr ins Leben geru­fen hat­ten. „Wir wol­len uns für den Kli­ma­schutz enga­gie­ren. Dazu gehört – ganz klar – die Ener­gie­wen­de als gro­ßes The­ma. Aber wir wol­len auch klei­ne Pro­jek­te ange­hen, die sich sofort rea­li­sie­ren las­sen“, erklärt Sabri­na Schmal­fuß, Unter­neh­mens­spre­che­rin der Stadt­wer­ke. So ent­stand Anfang des Jah­res die Idee, für jeden neu­en Insta­gram-Fol­lower einen Baum zu pflan­zen. Ein Teil die­ser Bäu­me kam einem Auf­for­stungs­pro­jekt zugu­te. Auf der Suche nach einer geeig­ne­ten Flä­che für die rest­li­chen 56 Bäu­me setz­ten sich die Stadt­wer­ke mit Hil­mar Bog­ler vom Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge e.V. in Ver­bin­dung. Wie es der Zufall so woll­te, gibt es im Hofer Land rund 56 akti­ve Obst- und Gar­ten­bau­ver­ei­ne und so ent­stand die Idee: „56 Bäu­me für 56 Ver­ei­ne“. „Jeder Ver­ein soll einen Obst­baum bekom­men – das unter­stüt­zen wir natür­lich ger­ne“, so Bogler.

Infol­ge­des­sen kamen am Wochen­en­de zahl­rei­che Ver­eins­mit­glie­der nach Wöl­bat­ten­dorf, um Apfel‑, Birn­baum und Co. abzu­ho­len. Aus­ge­ge­ben wur­den Halb­stamm-Bäu­me mit einer durch­schnitt­li­chen Län­ge von 2,5 bis 3,5 Metern, die nun in Stadt und Land­kreis Hof ihre Wur­zeln schla­gen wer­den. Auf Wunsch hat­te Baum­pfle­ger Ger­hard Trap­per die Bäu­me vor Ort mit einem fach­män­ni­schen Pflanz­schnitt ver­se­hen, damit einer erfolg­rei­chen Pflan­zung nichts mehr im Wege steht.

Mit die­ser Akti­on wol­len die Stadt­wer­ke Hof aktiv zur Redu­zie­rung von Treib­haus­ga­sen und zur För­de­rung eines nach­hal­ti­gen Lebens­raums bei­tra­gen – aber auch die wert­vol­le Arbeit der Obst-und Gar­ten­bau­ver­ei­ne wür­di­gen. Auch Bür­ger­mei­ste­rin Ange­la Bier dank­te in ihrer Anspra­che den Ver­ei­nen für ihren unver­zicht­ba­ren Bei­trag zum Erhalt einer lebens­wer­ten Umwelt.