Nach Beschluss zur Fried­rich­stra­ße: Grü­ne grei­fen Vor­schlag des Bür­ger­ver­eins Bam­berg-Mit­te auf

Groß­kro­ni­ge Bäu­me in der Fried­rich­stra­ße als Ein­bahn­stra­ße und damit bes­se­re Luft und mehr Hit­ze­schutz im Som­mer – das hat nicht geklappt. Die Bam­ber­ger Grü­nen bedau­ern dies zwar, akzep­tie­ren aber den Beschluss der Mobi­li­täts­se­nats­mit­glie­der, die sich mehr­heit­lich für eine weni­ger kli­ma­t­aug­li­che Vari­an­te aus­ge­spro­chen hatten.

Dass die künf­ti­ge Gestal­tung der Fried­rich­stra­ße kli­ma­tisch „kei­ne wirk­li­chen oder nur klei­ne Ver­än­de­run­gen“ brin­gen wird, bedau­er­te auch der mit­glie­der­star­ke und zustän­di­ge Bür­ger­ver­ein Bam­berg-Mit­te in einer Stel­lung­nah­me – noch kurz vor der Beschluss­fas­sung am Diens­tag. Die dar­aus resul­tie­ren­den For­de­run­gen des Bür­ger­ver­eins wie­der­um sto­ßen bei den Grü­nen auf vol­le Zustimmung.

Ersatz­wei­se sol­len näm­lich die Grün­flä­chen am Schön­leins­platz ver­grö­ßert wer­den, z.B. im Bereich des west­li­chen Schön­leins­plat­zes vor dem Hotel Bam­ber­ger Hof. Auf die­sen Flä­chen befin­den sich der­zeit Fahr­bah­nen und Park­plät­ze für Pkws. Die­sem Vor­schlag kann auch Mar­kus Schä­fer, bau­po­li­ti­scher Grü­nen-Spre­cher, viel abge­win­nen: „Eine Ent­sie­ge­lung an die­ser Stel­le wäre ein Grün-Gewinn für die Schwamm­stadt, könn­te Regen­was­ser spei­chern und Hit­ze redu­zie­ren. Zudem wür­de das städ­te­bau­lich bedeut­sa­me Ensem­ble des Schön­lein­plat­zes eine drin­gend benö­tig­te Auf­wer­tung erfah­ren. Wir brau­chen mehr grü­ne Parks und schö­ne Plät­ze statt Park­plät­ze in der Innenstadt.“

Nicht zuletzt ver­spre­chen sich die Grü­nen davon auch eine Chan­ce zur „stadt­ge­sell­schaft­li­chen Ver­söh­nung“, wie Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Chri­sti­an Hader es for­mu­liert. „Die Debat­te um die Fried­rich­stra­ße war zuletzt sehr auf­ge­heizt. Mehr Grün am Schön­leins­platz wäre ein Inter­es­sens­aus­gleich zugun­sten des Stadt­kli­mas im dop­pel­ten Sinn.“ Dem­entspre­chend haben Schä­fer und Hader bean­tragt, den Vor­schlag des Bür­ger­ver­eins-Mit­te in die wei­te­re Pla­nung des Are­als mit ein­flie­ßen zu las­sen und dem Mobi­li­täts­se­nat zum Beschluss vorzulegen.