Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ein­bruch in Bekleidungsgeschäft

UNTER­SIE­MAU. Bei einem Ein­bruch in ein Beklei­dungs­ge­schäft in Unter­sie­mau in der Nacht zum Diens­tag ver­ur­sach­ten die unbe­kann­ten Ein­bre­cher einen Sach­scha­den von min­de­stens 2.000 Euro.

In der Zeit von Mon­tag 20 Uhr bis Diens­tag 08:35 Uhr dran­gen die Unbe­kann­ten in den Ver­kaufs­raum des Geschäfts in der Hut­stra­ße ein. Dazu hebel­ten die Ein­bre­cher mit einem spit­zen Gegen­stand den Rah­men eines Fen­sters aus und ver­schaff­ten sich über die Öff­nung Zutritt zum Geschäft. Im Inne­ren bra­chen die Unbe­kann­ten eine ver­schlos­se­ne Kas­se auf, in der sich aller­dings kein Bar­geld befand. Zudem ent­wen­de­ten die Die­be im Kas­sen­be­reich einen Drucker. Aus dem Ver­kaufs­raum ent­wen­de­ten die Unbe­kann­ten meh­re­re Mul­ti­me­dia- Klein­ge­rä­te, LED-Leuch­ten, Fahr­rad­schlös­ser sowie wei­te­re Dis­count­ar­ti­kel. Das Die­bes­gut trans­por­tier­ten die­se mit Tra­ge­ta­schen aus dem Geschäft.

Den Ent­wen­dungs­scha­den schät­zen Ver­ant­wort­li­che des Beklei­dungs­ge­schäf­tes auf einen Wert von etwa 1.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen eines beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls und bit­ten unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Account „gehackt“

Kro­nach: Ein Mann aus dem Stadt­ge­biet teil­te die­se Woche der Poli­zei mit, dass offen­sicht­lich sein eBay-Account gehackt wur­de. Laut dem Geschä­dig­ten hat­te er meh­re­re Emails mit Preis­vor­schlä­gen zu Pro­duk­ten erhal­ten, wel­che auf sei­nem Account ein­ge­stellt wur­den. Der 22-Jäh­ri­ge hat­te jedoch kei­ne Pro­duk­te zum Ver­kauf ange­bo­ten und geht des­halb von einer miss­bräuch­li­chen Ver­wen­dung sei­nes Zugangs aus.

Wo bleibt der Staubsauger

Stein­bach a. Wald: Ein 56-jäh­ri­ger Mann aus dem Bereich Stein­bach a. Wald ist offen­sicht­lich einem Betrü­ger auf­ge­lau­fen. Der Geschä­dig­te hat­te vor gut zwei Wochen über „Klein​an​zei​gen​.de“ einen Vor­werk-Staub­sauger im Wert von 390,- Euro erwor­ben und den Kauf­preis per PayPal Freund über­wie­sen. Den Staub­sauger erhielt der Geschä­dig­te bis heu­te nicht.

Rad­schrau­ben gelockert

Mark­tro­dach: Die Poli­zei Kro­nach führt der­zeit Ermitt­lun­gen wegen gefähr­li­chen Ein­griffs in den Stra­ßen­ver­kehr. Ein Mann aus dem Gemein­de­be­reich Mark­tro­dach wur­de die­se Woche in der Poli­zei­wa­che vor­stel­lig und teilt mit, dass Rad­schrau­ben am lin­ken Vor­der­rad sei­nes Audi offen­sicht­lich gelockert wur­den. Das Fahr­zeug stand zur Tat­zeit (17. bis 20.11.) an der Wohn­an­schrift in Ober­ro­dach. Zu einem Scha­den kam es glück­li­cher­wei­se nicht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Nach Unfall weitergefahren

Kulm­bach – In der Zeit von Sams­tag, 18.11.23 auf Mon­tag, 20.11.23 wur­de in der Obe­ren Stadt, ein auf einem Park­platz ste­hen­der Ford Tour­neo Cus­tom, von einen bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer beim Ein- oder Aus­par­ken leicht ange­fah­ren und beschä­digt. Der Sach­scha­den beträgt ca. 1.500,– EUR. Wer hat hier­zu etwas beobachtet?