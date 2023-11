Weih­nach­ten steht vor der Tür – neben Lich­ter­ket­ten, Leb­ku­chen und Kin­der­punsch ist auch das gegen­sei­ti­ge Freu­de­ma­chen durch Geschen­ke ein Bestand­teil des Weih­nachts­fests. Was für vie­le selbst­ver­ständ­lich ist, stellt für eini­ge jedoch eine gro­ße Her­aus­for­de­rung dar. Denn auch in Coburg gibt es immer mehr Fami­li­en, die nicht die finan­zi­el­len Mit­tel haben, ihren Kin­dern ein Geschenk zu kau­fen und deren Wün­sche zu erfül­len. Durch die Akti­on „Kin­der­baum – Coburg hilft“ der Stabs­stel­le „Bünd­nis Coburg – Die Fami­li­en­stadt & Demo­gra­fie“ und des Lions Club Coburg Veste wer­den seit über einem Jahr­zehnt Fami­li­en unter­stützt und die Weih­nachts­wün­sche von benach­tei­lig­ten Kin­dern erfüllt.

Auch in die­sem Jahr steht der ganz beson­de­re Christ­baum in der Haupt­stel­le der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels am Markt­platz. Seit Frei­tag, 17. Novem­ber, ist der Christ­baum mit zahl­rei­chen Wunsch­kärt­chen bestückt, auf die bedürf­ti­ge Kin­der der Cobur­ger Grund­schu­len ihre Wün­sche zu Weih­nach­ten geschrie­ben haben. Alle Cobur­ger und Cobur­ge­rin­nen haben die Mög­lich­keit, ein Wunsch­kärt­chen vom Christ­baum zu neh­men und den dar­auf ste­hen­den Wunsch zu erfüllen.

„Jedes Jahr wird durch die Akti­on ‚Kin­der­baum – Coburg hilft‘ deut­lich, wie stark der Zusam­men­halt und die Hilfs­be­reit­schaft in Coburg ist. Denn nur durch die Betei­li­gung eines jeden ein­zel­nen ist es mög­lich, dass der Unter­stüt­zungs­be­darf gedeckt wird und alle Wün­sche erfüllt wer­den“, erklärt der 3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin. „An die­ser Stel­le bedan­ke ich mich herz­lich bei allen betei­lig­ten Part­ne­rin­nen und Part­nern sowie allen Cobur­ge­rin­nen und Cobur­gern, die sich an der Akti­on betei­li­gen und benach­tei­lig­ten Kin­dern ein fro­hes Weih­nachts­fest ermög­li­chen“, so der 3. Bür­ger­mei­ster wei­ter. „Beson­ders zu Weih­nach­ten ist es uns ein gro­ßes Anlie­gen, Fami­li­en zu unter­stüt­zen, damit alle Kin­der ein schö­nes Weih­nachts­fest haben und sich über ein Geschenk freu­en kön­nen. Es freut uns sehr, dass die Akti­on seit bereits so vie­len Jah­ren mög­lich ist, daher sind wir auch in die­sem Jahr ger­ne wie­der mit dabei“, so Dr. Car­sten Ritz­au, Prä­si­dent des Lions Club Coburg Veste.

„Auch in unse­rer Regi­on leben vie­le Kin­der und Jugend­li­che, denen es nicht so gut geht. Mit der Akti­on Cobur­ger Kin­der­baum kön­nen wir ihnen gemein­sam eine beson­de­re Freu­de zu Weih­nach­ten machen. Wir freu­en uns, wenn auch in die­sem Jahr die Kar­ten wie­der so rege vom Baum genom­men wer­den und mög­lichst alle Weih­nachts­wün­sche erfüllt wer­den. Als lang­jäh­ri­ger Part­ner und Unter­stüt­zer der Akti­on, stellt die Spar­kas­se ger­ne wie­der ihre Kun­den­hal­le sowie den Baum zur Ver­fü­gung, an dem die Wunsch­kärt­chen hän­gen“, ergänzt Caro­lin Höhn, Vor­stands­mit­glied der Spar­kas­se Coburg – Lichtenfels.

Neben den 120 Kärt­chen am Baum in der Spar­kas­se, erfül­len auch die Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen der HUK-COBURG zusätz­lich noch 100 wei­te­re Kin­der­baum­wün­sche. „Wir sind sehr froh und stolz dar­auf, dass unse­re Mit­ar­bei­ten­den so viel Freu­de dar­an haben, Weih­nachts­wün­sche zu erfül­len. Jedes Jahr gibt es in der HUK-COBURG für die­se Akti­on vie­le Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen, die sich dar­über freu­en, Kin­dern und Jugend­li­chen eine gro­ße Freu­de zu berei­ten. Eine ganz tol­le Akti­on, bei der wir uns immer wie­der ger­ne betei­li­gen.“, sagt Chri­stia­ne Gerst­lau­er, Abtei­lung Peo­p­le & Cul­tu­re HUK-COBURG.

„Der Aus­tausch mit den Cobur­ger Schu­len hat gezeigt, wie groß der Unter­stüt­zungs­be­darf in die­sem Jahr ist. Dem­nach hof­fen wir sehr, dass die Akti­on auch in die­sem Jahr genau­so gut ange­kom­men wir und wir gemein­sam Kin­der­au­gen zum Leuch­ten brin­gen kön­nen“, so Bian­ca Haisch­ber­ger, Lei­te­rin der Stab­stel­le „Bünd­nis Coburg – Die Fami­li­en­stadt & Demografie“.

Info­box:

Die Anhän­ger mit den Wün­schen bis zu einem Wert von 50 Euro kön­nen ab Frei­tag, 17. Novem­ber, bis ein­schließ­lich Mon­tag, 4. Dezem­ber 2023, in der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels, Haupt­stel­le, Markt 2 – 3 abge­holt werden.

Die ein­ge­pack­ten Geschen­ke kön­nen ab Mon­tag, 27. Novem­ber bis ein­schließ­lich Mon­tag, 4. Dezem­ber 2023, zu fol­gen­den Zei­ten im Fami­li­en- und Kin­der­bü­ro der Stadt Coburg, Herrn­gas­se 19, abge­ge­ben werden:

Mon­tag bis Frei­tag: 8.30 bis 12 Uhr

Diens­tag, Mitt­woch und Don­ners­tag: 13 bis 15 Uhr

Zusätz­li­che Abga­be­zei­ten der Geschen­ke im Bür­ger­bü­ro, Am Vik­to­ria­brun­nen 4 in Coburg:

Don­ners­tag, 30. Novem­ber 2023 von 15 bis 18 Uhr

Sams­tag, 02. Dezem­ber 2023 von 9 bis 12 Uhr

Für Fra­gen steht die Stabs­stel­le „Bünd­nis Coburg – Die Fami­li­en­stadt & Demo­gra­fie“ ger­ne tele­fo­nisch unter 09561/89–3011 oder per E‑Mail an familie@​coburg.​de zur Verfügung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Akti­on unter www​.coburg​.de/​k​i​n​d​e​r​b​aum.