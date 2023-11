Brau­chen wir heu­te noch Religionen?

Glau­be, Wer­te und Gemein­schaft ste­hen im Fokus der Bam­ber­ger Kinder-Uni

Könnt Ihr Euch eine Welt ohne Reli­gio­nen vor­stel­len? Am drit­ten und letz­ten Ter­min der Kin­der-Uni der Uni­ver­si­tät Bam­berg am 25. Novem­ber 2023 dreht sich alles um Reli­gio­nen und ihre Bedeu­tung für unse­re Gesell­schaft. War­um kön­nen Reli­gio­nen auch heu­te noch wich­tig sein? Prof. Dr. Tho­mas Wei­ßer (Lau­bach) und Ste­fan Huber vom Lehr­stuhl für Theo­lo­gi­sche Ethik möch­ten mit Euch gemein­sam dar­über nach­den­ken, wie eine Welt ohne sie aus­se­hen wür­de. Und war­um Reli­gio­nen auch heu­te noch eine wich­ti­ge Rol­le für uns und die Demo­kra­tie, in der wir leben, spie­len kön­nen. Die kosten­freie Ver­an­stal­tung beginnt um 11 Uhr und fin­det in Hör­saal U7/01.05, An der Uni­ver­si­tät 7 in Bam­berg statt.

Über die Kin­der-Uni Bamberg

Seit 2003 prä­sen­tie­ren Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­ler jedes Jahr The­men aus ihren For­schungs­ge­bie­ten in Vor­le­sun­gen, die sie spe­zi­ell für Kin­der im Alter von 9 bis 12 Jah­ren hal­ten. Die Kin­der-Uni fin­det in Zusam­men­ar­beit mit der Medi­en­grup­pe Ober­fran­ken und deren Pre­mi­um-Mar­ke Frän­ki­scher Tag statt. Eltern haben im Übri­gen kei­nen Zutritt zu den Hörsälen.

Mehr Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​e​v​e​n​t​s​/​k​i​n​d​e​r​u​ni/