45. Bay­reu­ther Bür­ger­fest vom 5. bis 7. Juli in der Bay­reu­ther Innenstadt

Anlie­ger, Gastro­no­men, Bands und Show­grup­pen: Jetzt ist eure Chan­ce, Teil die­ses ein­zig­ar­ti­gen Events zu wer­den! Bewerbt euch und bringt eure Viel­falt in die pul­sie­ren­de Atmo­sphä­re des Bay­reu­ther Bür­ger­fe­stes ein. Auch die­ses Jahr haben wie­der Anlie­ger, Gastro­no­men, Ver­an­stal­ter, Ver­ei­ne und Schau­stel­ler die Chan­ce, sich mit einem eige­nen Stand am Fest­ge­sche­hen zu betei­li­gen. Bewer­ben Sie sich ger­ne bis zum 17. Janu­ar 2024 auf unse­rer Inter­net­sei­te unter folgendem

Link: https://​www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​b​u​e​r​g​e​r​f​e​s​t​/​a​n​m​e​l​d​u​n​g​-​b​u​e​r​g​e​r​f​e​s​t​-​2​0​2​4​-​s​c​h​a​u​s​t​e​l​l​e​r​-​a​n​l​i​e​g​e​r​-​g​a​s​t​r​o​n​o​m​e​n​-​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​er/ für das kom­men­de Bür­ger­fest in der Bay­reu­ther Innenstadt.

Außer­dem soll es am Bür­ger­fest-Sams­tag wie­der ein gro­ßes Show­pro­gramm geben. Daher möch­ten wir euch am 6. Juli 2024 die Mög­lich­keit bie­ten, eure ein­stu­dier­ten Cho­reo­gra­fien auf der Haupt­büh­ne zu prä­sen­tie­ren. Die Büh­ne gehört euch, bewerbt euch Online unter https://​www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​b​u​e​r​g​e​r​f​e​s​t​/​a​n​m​e​l​d​u​n​g​-​t​a​n​z​g​r​u​p​p​e​n​-​b​u​e​r​g​e​r​f​e​s​t​-​2​0​2​4​/​.de

Ihr habt eine groß­ar­ti­ge Band und wür­det ger­ne auf der Baum­saal-Büh­ne oder sogar auf der gro­ßen Haupt­büh­ne am Markt­platz für Stim­mung sor­gen? Lasst euch die Chan­ce nicht ent­ge­hen die Publi­kums­mas­sen des Bay­reu­ther Bür­ger­fests mit eurer Live-Per­for­mens in euren Bann zu zie­hen und bewerbt euch online unter

https://​www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​b​u​e​r​g​e​r​f​e​s​t​/​b​e​w​e​r​b​u​n​g​-​b​a​n​d​-​b​u​e​r​g​e​r​f​e​s​t​-​2​0​2​4​/​.de.

Am Sonn­tag, den letz­ten Bür­ger­fest­tag, bie­tet die Innen­stadt ver­schie­de­nen Künst­lern einen Platz, ihre Kunst­stücke zu prä­sen­tie­ren und zu ver­kau­fen. Von Gemäl­den über Bücher bis hin zu Schmuck, beim Künst­ler­markt ist für jedem etwas gebo­ten. Bei Inter­es­se an einem eige­nen Stand­platz oder bei wei­te­ren Fra­gen wen­den Sie sich bit­te an das Kunst­mu­se­um der Stadt Bayreuth.