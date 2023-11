Ver­kehrs­si­che­rung an der Vil­la Rem­eis erforderlich

Auf­grund mas­si­ver Schä­den kön­nen Eschen nicht erhal­ten werden

In den kom­men­den Wochen müs­sen ein­zel­ne irrepa­ra­bel geschä­dig­te Bäu­me im Bereich der Vil­la Rem­eis ent­fernt wer­den. Die mas­si­ven Schä­den an den drei betrof­fe­nen Eschen wur­den zunächst durch den Baum­kon­trol­leur fest­ge­stellt, der im Auf­trag des Päch­ters die Bäu­me über­prüft hat­te. Eine wei­te­re Kon­trol­le bestä­tig­te, dass die betref­fen­den Gehöl­ze auf­grund des fort­ge­schrit­te­nen Pilz­be­falls nicht mehr ver­kehrs­si­cher sind und eine Gefahr für die Öffent­lich­keit dar­stel­len. Im Anschluss an die Maß­nah­men erfol­gen geeig­ne­te Ersatzpflanzungen.