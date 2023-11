Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Motor­rad lag im Wald­stück – Poli­zei bit­tet um Hinweise

Am gest­ri­gen Vor­mit­tag erhielt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt eine Mit­tei­lung über ein her­ren­lo­ses Motor­rad, dass in einem Wald­stück bei Erlan­gen-Elters­dorf lie­gen soll. Vor Ort konn­te ermit­telt wer­den, dass das schwarz/​grüne Kraft­rad der Mar­ke Yama­ha im Ver­lauf des ver­gan­ge­nen Wochen­en­des, von bis­lang unbe­kann­ten Tätern, von einem Anwe­sen in der Stra­ße „In der Zeil“ in Erlangen/​Eltersdorf ent­wen­det wur­de und im Anschluss in das nahe­ge­le­ge­ne Wald­stück gebracht wur­de. Die Eigen­tü­mer des ca. 6000 Euro teu­ren Motor­rads hat­ten die Ent­wen­dung bis zu die­sem Zeit­punkt noch über­haupt nicht bemerkt.

Zeu­gen, die im Tat­zeit­raum zwi­schen Sams­tag­mit­tag und Mon­tag­vor­mit­tag, auf­fäl­li­ge Per­so­nen im Bereich der genann­ten Ört­lich­kei­ten bemerkt haben, wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 mit der PI Erlan­gen-Stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­tio­nen Erlan­gen-Land und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Unfall­flucht

Her­zo­gen­au­rach – Am 20.11.2023, zwi­schen 07.40 und 13.45 Uhr, wur­de ein auf dem Rewe Park­platz in der Ohm­stra­ße abge­stell­ter Pkw von einem unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher ange­fah­ren und beschä­digt. Es wur­de dabei die lin­ke Fahr­zeug­sei­te ver­kratzt. Die Scha­dens­hö­he beträgt ca. 1000 Euro. Zeu­gen des Ver­kehrs­un­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach (Tel. 09132/78090) zu melden.