Herbst- und Win­ter­aus­stel­lung – 19. Novem­ber 2023 – 28. Janu­ar 2024 – Obe­re Stadt­ga­le­rie & Histo­ri­sches Badhaus

Ver­nis­sa­ge: So, 19. Novem­ber 2023 um 17 Uhr, Histo­ri­sches Badhaus

Aus­stel­lungs­dau­er: 19. Novem­ber 2023 – 28. Janu­ar 2024

Ver­an­stal­tungs­or­te: Obe­re Stadt­ga­le­rie des Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V., Obe­re Stadt 10, Kulm­bach & Histo­ri­sches Bad­haus, Ober­hacken 34, Kulmbach

Öff­nungs­zei­ten: Obe­re Stadt­ga­le­rie Sa & So 13 – 16 Uhr | Histo­ri­sches Bad­haus Fr, Sa & So 13 – 17 Uhr

Ver­an­stal­ter: Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V., www​.kunst​ver​ein​-kulm​bach​.de. Frei­er Eintritt.