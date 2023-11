Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Coburg:

Am heu­ti­gen Diens­tag durch­such­ten Poli­zi­sten im Zuge des Akti­ons­ta­ges gegen Anti­se­mi­tis­mus bay­ern­weit meh­re­re Woh­nun­gen. Der Akti­ons­tag ist Teil einer Kam­pa­gne der Justiz und Poli­zei in Bay­ern. Auch die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg führ­te in Zusam­men­ar­beit mit der Staats­an­walt­schaft Coburg eine Durch­su­chung in Bad Rodach durch.

Früh­mor­gens durch­such­ten Kri­mi­nal­po­li­zi­sten unter Sach­lei­tung der Staats­an­walt­schaft Coburg die Woh­nung eines 24-Jäh­ri­gen in Bad Rodach. Der Mann steht im Ver­dacht, Mit­te Okto­ber zahl­rei­che Graf­fi­tis mit pro-palä­sti­nen­si­schen Paro­len im Stadt­ge­biet Coburg gesprüht zu haben. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Im Zuge der heu­ti­gen Maß­nah­men stell­ten die Beam­ten Beweis­mit­tel für das Ver­fah­ren sicher.

Kon­se­quen­te Strafverfolgung

Das Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken und die Staats­an­walt­schaft Coburg bekämp­fen alle Fäl­le von Anti­se­mi­tis­mus und jede ande­re Art der poli­tisch moti­vier­ten Kri­mi­na­li­tät unter Aus­schöp­fung aller mög­li­chen Maß­nah­men. Soll­ten Sie Opfer oder Zeu­ge von anti­se­mi­ti­schen Straf­ta­ten sein, wen­den Sie sich umge­hend an die Poli­zei oder Staats­an­walt­schaft. Nur so kön­nen die Täter über­führt und zur Rechen­schaft gezo­gen wer­den. Het­ze im Netz kön­nen Sie auch über das Mel­de­por­tal REspect! mitteilen.

Wei­te­re Infos erhal­ten Sie unter fol­gen­den Links:

https://​www​.poli​zei​-bera​tung​.de/​m​e​d​i​e​n​a​n​g​e​b​o​t​/​d​e​t​a​i​l​/​2​9​8​1​7​8​-​a​n​t​i​s​e​m​i​t​i​s​m​u​s​-​w​a​s​-​i​s​t​-​d​a​s​-​e​i​g​e​n​t​l​i​ch/

https://​www​.poli​zei​-bera​tung​.de/​m​e​d​i​e​n​a​n​g​e​b​o​t​/​d​e​t​a​i​l​/​2​9​8​1​7​8​-​f​u​e​n​f​-​t​i​p​p​s​-​f​u​e​r​-​z​i​v​i​l​c​o​u​r​a​g​e​-​b​e​i​-​a​n​t​i​s​e​m​i​t​i​s​m​us/