Seit Ende August lie­fen umfang­rei­che Sanie­rungs­ar­bei­ten an der Bun­des­stra­ße 22. Hier­bei wur­de die nörd­li­che Fahr­bahn („Berg­fahrt“) des Münch­ner Rings zwi­schen der Ein­mün­dung Rhein-Main-Donau-Damm in Bam­berg und der Kreu­zung mit der Wai­zen­dor­fer Straße/​Baben­ber­ger­ring saniert sowie zur Erhö­hung der Ver­kehrs­si­cher­heit eine Beton­gleit­wand im Mit­tel­strei­fen errich­tet. Am Fahr­bahn­rand wur­den zudem die Schutz­ein­rich­tun­gen erneuert.

Die Arbei­ten sind trotz der Her­aus­for­de­run­gen der herbst­li­chen Wit­te­rungs­be­din­gun­gen bis auf Rest­ar­bei­ten/-mon­ta­gen an den Beton­gleit­wän­den abge­schlos­sen worden.

Anfang Dezem­ber sind noch abschlie­ßen­de Arbei­ten an den Beton­gleit­wän­den erfor­der­lich. Hier­zu wer­den der­zeit die not­wen­di­gen bau­li­chen Ele­men­te her­ge­stellt. Bis dahin bleibt die zuläs­si­ge Höchst­ge­schwin­dig­keit aus Sicher­heits­grün­den auf 50 km/​h beschränkt. Die fina­len Arbei­ten wer­den an ca. 2–3 Tagen unter flie­ßen­dem Ver­kehr im Dezem­ber 2023 erfolgen.

Die bestehen­de Ver­kehrs­si­che­rung wur­de bereits am ver­gan­ge­nen Frei­tag zurück gebaut, sodass seit Frei­tag­mit­tag wie­der alle Fahr­bah­nen unein­ge­schränkt zur Ver­fü­gung stehen.