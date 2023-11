Am Sonn­tag, 3.Dezember lädt der Natur- und Kräu­ter­dorf­ver­ein zum Weih­nachts­markt in und um das Haus der Kräu­ter, Kemm­nather Stra­ße 3 in Nagel, ein. Klein aber fein – unter die­sem Mot­to bie­ten wir unse­ren Besu­chern Kräu­ter­sal­ze und Kräu­ter­es­sig, Likö­re, beson­de­re Auf­stri­che, alles rund um den Honig, lie­be­voll Hand­ge­mach­tes, Sei­fen und Getöp­fer­tes u.v.m. Für das leib­li­che Wohl ist mit erle­se­nen Eli­sen­leb­ku­chen, Brat­ap­fel, Brat­wür­ste, Hexen­trunk, Feu­er­zan­gen­bow­le usw. bestens gesorgt. Beginn ist um 13 Uhr und Ende ca. 18 Uhr. Wir freu­en uns auf euren Besuch!