Auf Ein­la­dung der Juri­sti­schen Gesell­schaft für Ober- und Unter­fran­ken e. V. spricht Sei­ne Exzel­lenz Prof. Dr. Lud­wig Schick Erz­bi­schof em. von Bam­berg am Mon­tag, den 27. Novem­ber 2023, um 19:00 Uhr im Spie­gel­saal der Har­mo­nie-Säle in Bam­berg zum The­ma „Rechts­pfle­ge für eine soli­da­ri­sche Gesellschaft“.

Prof. Dr. Lud­wig Schick wur­de am 22. Sep­tem­ber 1949 in Mar­burg gebo­ren. Nach dem Abitur stu­dier­te er Katho­li­sche Theo­lo­gie und Phi­lo­so­phie in Ful­da und in Würzburg.

Ein Jahr nach sei­ner Wei­he zum Prie­ster 1975 ging er nach Rom zum Stu­di­um des Kano­ni­schen Rechts. Er pro­mo­vier­te an der Päpst­li­chen Uni­ver­si­tät Gre­go­ria­na. Als Lehr­stuhl­in­ha­ber für Kir­chen­recht lehr­te Prof. Schick ab 1981 an der Theo­lo­gi­schen Fakul­tät Ful­da und am Katho­li­schen Semi­nar der Phil­ipps-Uni­ver­si­tät in Mar­burg. Am 28. Juni 2002 wur­de Prof. Schick als dama­li­ger Ful­da­er Weih­bi­schof durch Papst Johan­nes Paul II. zum Erz­bi­schof von Bam­berg ernannt. Nach 20-jäh­ri­gem Wir­ken für das Erz­bis­tum und die Welt­kir­che nahm Papst Fran­zis­kus am 1. Novem­ber 2022 sein Rück­tritts­ge­such an. Wie in all sei­nen Jah­ren als Prie­ster, Bischof und Erz­bi­schof lag Prof. Schick das gesell­schaft­li­che Mit­ein­an­der und das Wohl der Men­schen am Her­zen. Das hat sich auch im Ruhe­stand nicht geän­dert, getreu sei­nem neu­en Mot­to: Außer Dienst zu Diensten.

Mit dem The­ma sei­nes Vor­trags spricht Prof. Schick einen Zen­tral­punkt unse­res Daseins an: Soli­da­ri­tät in der Gesell­schaft. Kann die Rechts­pfle­ge dazu bei­tra­gen? Der Vor­stand und die Mit­glie­der der Juri­sti­schen Gesell­schaft für Ober- und Unter­fran­ken e.V. füh­len sich geehrt und sind hoch­er­freut, mit Herrn Prof. Schick einen hoch­ge­ach­te­ten und geschätz­ten Refe­ren­ten für die­sen Abend gewon­nen zu haben.

Im Anschluss an den Vor­trag besteht Gele­gen­heit zur Dis­kus­si­on und zum Aus­tausch mit dem Referenten.

Die inter­es­sier­te Öffent­lich­keit ist zu die­ser Ver­an­stal­tung sehr herz­lich ein­ge­la­den. Der Ein­tritt ist frei.