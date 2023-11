Das Netz­werk „Wun­sie­del ist bunt“ setzt in die­sem Jahr am Sams­tag, 18. Novem­ber, ein Zei­chen für Tole­ranz und Viel­falt. Gera­de in solch unru­hi­gen Zei­ten ist klar: Der stän­di­ge Ein­satz für Demo­kra­tie und Men­schen­rech­te ist uner­läss­lich. Die Part­ne­rin­nen und Part­ner im Netz­werk haben ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm orga­ni­siert, um auf zahl­rei­chen Wegen genau auf die­se The­men auf­merk­sam zu machen. Jeder ist ein­ge­la­den – egal wel­ches Alter, Geschlecht und wel­che Herkunft.

„Wun­sie­del ist bunt“ bie­tet eine Platt­form, um gemein­sam ins Gespräch zu kom­men. Denn: Viel zu oft wird über Men­schen gespro­chen, anstatt mit ihnen. Unter dem Mot­to „Willst Du mit mir gehen?“ gibt es die Mög­lich­keit, sich bei einer Run­de um den Markt­platz mit inter­es­san­ten Gesprächs­part­ne­rin­nen und ‑part­nern zu unter­hal­ten und Fra­gen zu stel­len. Auf dem Markt­platz bie­ten Netz­werk­part­ne­rin­nen und ‑part­ner nicht nur Infor­ma­tio­nen, war­me Geträn­ke und Essen, son­dern auch Mit­mach-Aktio­nen an, um opti­sche Zei­chen zu set­zen. Mit musi­ka­li­schen State­ments sind „Sky­line Green“ aus Fürth und „Los Fastidi­os“ aus Ita­li­en dabei. Peter Gradl liest aus sei­nem Thril­ler „Turm­schat­ten“. Geför­dert wer­den die Aktio­nen aus dem Bun­des­pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“.

