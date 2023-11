Acht neue Feu­er­wehr­ein­satz­kräf­te tra­ten im Herbst ihren Dienst an – dar­un­ter ist auch erst­mals eine Frau.

„Ich gra­tu­lie­re Ihnen zu die­ser ver­ant­wor­tungs­vol­len Auf­ga­be!“ Mit die­sen Wor­ten hieß Bür­ger­mei­ster und Per­so­nal­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp ins­ge­samt elf Feu­er­wehr­ein­satz­kräf­te bei der Stadt Bam­berg will­kom­men. Er erin­ner­te bei deren Besuch im Rat­haus an Bam­bergs Welt­erbe­ti­tel und die dar­aus erwach­sen­de beson­de­re Ver­pflich­tung. Acht der neu­en Mit­ar­bei­ten­den haben ihren Dienst erst im Okto­ber und Novem­ber die­ses Jah­res begon­nen, drei waren bereits im ver­gan­ge­nen Jahr ein­ge­stellt worden.

Über „so vie­le neue Gesich­ter auf einen Schlag“ freu­te sich der Ord­nungs­re­fe­rent Chri­sti­an Hin­ter­stein. Sie­ben Stel­len in der Stän­di­gen Wache sind neu geschaf­fen wor­den, was mit Blick auf den in Vor­be­rei­tung befind­li­chen Feu­er­wehr­be­darfs­plan „ein Schritt in die rich­ti­ge Rich­tung“ sei. Der Lei­ter der Stän­di­gen Wache, Chri­sti­an Seitz, beton­te den drin­gen­den Bedarf an per­so­nel­ler Auf­stockung, um eine zuver­läs­si­ge Wach­be­set­zung garan­tie­ren zu kön­nen. „Wir müs­sen ange­sichts einer wach­sen­den Stadt auch mit zusätz­li­chen Kräf­ten bei der haupt­amt­li­chen Feu­er­wehr Schritt hal­ten“, erklär­ten er und sein Stell­ver­tre­ter Ste­phan Groh.

Unter den neu­en Kräf­ten fin­det sich mit Vera Licha auch die erste Frau, wel­che nun gemein­sam unter ins­ge­samt 49 Män­nern in der Stän­di­gen Wache ein­ge­setzt wird. „Über die­sen weib­li­chen Akzent freue ich mich ganz beson­ders“, sag­te Bür­ger­mei­ster Glü­sen­kamp und ver­si­cher­te den Feu­er­wehr­leu­ten, dass er spä­te­stens seit sei­nem 24-Stun­den-Prak­ti­kum am Som­mer in der Stän­di­gen Wache gro­ßen Respekt vor deren Arbeit habe. Außer­dem neu im Dienst als Brand­be­kämp­fer für die Stadt Bam­berg sind Micha­el Herold, Nicho­las Law­rence, Dani­el Weis, Micha­el Volk, Mark Wal­der, Jonas Bun­zelt und Tho­mas Luk­mann. Alle­samt brin­gen die „Neu­en“ schon eini­ge Erfah­rung nach Bam­berg mit, waren sie davor doch schon in ande­ren Dienst­stel­len unter ande­rem in Nürn­berg, Fürth und Erlan­gen tätig. „Somit wird es nicht lan­ge dau­ern, bis sich alle in Bam­berg ein­ge­ar­bei­tet haben“, freu­te sich Chri­sti­an Seitz. Rene Schul­tes begann im Jahr 2022 sei­nen Dienst in Bam­berg nach dem Wech­sel von Nürn­berg. Mar­cel Bau­er und Jonas Erhardt hin­ge­gen sind „Eigen­ge­wäch­se“ und wur­den von der Stadt Bam­berg aus­ge­bil­det und sind eben­falls seit Ende 2022 im Dienst.