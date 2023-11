Der gefei­er­te Kla­ri­net­ten­vir­tuo­se Gio­ra Feid­man ent­hüllt mit gro­ßer Freu­de sein neue­stes musi­ka­li­sches Pro­jekt: „Revo­lu­ti­on of Love“. Die Tour­nee zum neu­en Pro­gramm star­tet im Janu­ar 2024 und ver­spricht ein unver­gess­li­ches musi­ka­li­sches Erleb­nis. Nach dem über­wäl­ti­gen­den Erfolg sei­ner „Friendship“-Tournee ist Gio­ra Feid­man fest ent­schlos­sen, das Welt­bild mit einer bahn­bre­chen­den Bot­schaft neu zu schrei­ben und Lie­be unter den Men­schen zu verbreiten.

„Revo­lu­ti­on of Love“ nimmt die Zuhö­rer mit auf eine emo­tio­na­le Rei­se vol­ler Hoff­nung und Ver­bun­den­heit. Gio­ra Feid­mans ein­zig­ar­ti­ge Fähig­keit, die Emo­tio­nen sei­nes Publi­kums direkt durch die Klän­ge sei­ner Kla­ri­net­te anzu­spre­chen, erweckt den Wunsch, sich selbst und ande­ren mit Lie­be und Mit­ge­fühl zu begeg­nen. Die musi­ka­li­sche Dar­bie­tung schafft eine Atmo­sphä­re der Ein­heit und inspi­riert zu einer posi­ti­ven Ver­än­de­rung in der Welt.

Die Tour­nee „Revo­lu­ti­on of Love“ star­tet im Janu­ar 2024 und ver­spricht ein unver­gess­li­ches musi­ka­li­sches Erleb­nis. Die zau­ber­haf­ten Klän­ge von Gio­ra Feid­mans Kla­ri­net­te in Ver­bin­dung mit den inspi­rie­ren­den Kom­po­si­tio­nen von Majid Mon­ta­zer, beglei­tet von bekann­ten Melo­dien des Klez­mer, sor­gen für eine kul­tu­rel­le Ver­schmel­zung in völ­li­ger Harmonie.

„Revo­lu­ti­on of Love“ ist mehr als nur ein musi­ka­li­sches Pro­jekt – „Revo­lu­ti­on of Love“ soll Mut machen, die Welt durch Lie­be zu revo­lu­tio­nie­ren und somit eine posi­ti­ve Ver­än­de­rung in der Gesell­schaft her­bei­zu­füh­ren. Gio­ra Feid­man und sei­ne Ensem­bles, die ihn im Lau­fe der Tour­nee beglei­ten wer­den, freu­en sich auf die­se ein­zig­ar­ti­ge Tour­nee und sind fest davon über­zeugt, dass Musik eine mäch­ti­ge Kraft ist, die Men­schen ver­eint und einen Wan­del bewir­ken kann – eine wahr­haf­ti­ge Revo­lu­ti­on der Lie­be durch Musik.

Stets nimmt Mae­stro Gio­ra Feid­man sei­ne Kla­ri­net­te in die Hand, um mit den Men­schen eine Bot­schaft zu tei­len, um mit Ihnen in Musik zu spre­chen und sie an sei­ner inne­ren Stim­me teil­ha­ben zu las­sen. „Die Kla­ri­net­te ist das Mikro­fon mei­ner See­le… und ich wur­de gebo­ren, um Musik zu machen“, sagt der Preis­trä­ger meh­re­rer Klas­sik-Echos. Gio­ra Feid­man, welt­weit bekannt als der „King of Klez­mer“ und Inter­pret der oscar­prä­mier­ten Film­mu­sik von Ste­ven Spiel­bergs „Schind­lers Liste“, bie­tet sei­nen Zuhö­rern bei sei­nen Kon­zer­ten – vom ersten Ton sei­ner Kla­ri­net­te an – ein außer­ge­wöhn­li­ches Erleb­nis. Sein Klang ist wan­del­bar, lei­den­schaft­lich und emo­tio­nal, aber auch sinn­lich und erd­ver­bun­den. Bei sei­nen Kon­zer­ten zele­briert er nicht nur Musik, son­dern zieht auch stets sein Publi­kum in den Bann sei­ner Musik. Auch in den deut­schen Fil­men „Jen­seits der Stil­le“ von Caro­li­ne Link und „Come­di­an Har­mo­nists“ (1997) von Joseph Vils­mai­er war er zu hören. Für sein Enga­ge­ment für Frie­den und sei­ne beson­de­ren Ver­dien­ste um die Aus­söh­nung zwi­schen Völ­kern, wur­de der „Bot­schaf­ter der Ver­söh­nung“ bereits geehrt. Gio­ra Feid­man wur­de für den durch sein Lebens­werk gelei­ste­ten Bei­trag zur Völ­ker­ver­stän­di­gung in Euro­pa der Inter­na­tio­na­le Brücke­preis ver­lie­hen. Zudem trägt Gio­ra Feid­man das Gro­ße Bun­des­ver­dienst­kreuz, wel­ches sei­nem Ein­satz um die Ver­söh­nung zwi­schen Juden und Deut­schen Respekt zollt.

Ter­min

„Revo­lu­ti­on of Love“ – Gio­ra Feid­man & Friends

Diens­tag, 23. Janu­ar 2024, 20 Uhr

Reichs­hof Kul­tur­büh­ne, Bayreuth

Ein­tritts­kar­ten sind erhält­lich online unter www​.ma​-cc​.com, unter www​.gio​ra​feid​man​.com, unter www​.okticket​.de, bei Even­tim und an allen bekann­ten Vorverkaufsstellen.