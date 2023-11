„Tanz der Ideen“

Offi­zi­el­le Vor­stel­lung der Kurz­ge­schich­ten-Samm­lung rund um die Neu­bürg: Gemein­de­ver­tre­ter, Land­rat und Autoren fei­er­ten den gelun­ge­nen Abschluss der Plan­ken­fel­ser Schreibwerkstatt.

Von einem „beson­de­ren Pro­jekt“ sprach Bay­reu­ther Land­rat Flo­ri­an Wie­demann bei der Buch­vor­stel­lungs­fei­er in der Genuss­schu­le in Plan­ken­fels. Die Kurz­ge­schich­ten-Schreib­werk­statt war eines von 22 Klein­pro­jek­ten, die mit dem Regio­nal­bud­get der Inter­kom­mu­na­len Alli­anz „Rund um die Neu­bürg – Frän­ki­sche Schweiz e.V.“, kurz ILE Neu­bürg, geför­dert wur­den. „Die Regi­on um die Neu­bürg hat vie­le Geschich­ten zu erzäh­len“, so Wie­demann. Daher habe sich der neu gegrün­de­te Ver­ein Hei­mat­ma­cher e.V. Hob­by­au­to­ren ins Boot geholt und sie inner­halb von sechs Mona­ten zu Schrift­stel­lern aus­ge­bil­det. Das Resul­tat kön­ne sich sehen las­sen, so der Landrat.

Viel­falt der Region

Der Sam­mel­band trägt den Titel „Tanz der Ideen – 12 Kurz­ge­schich­ten rund um die Neu­bürg“ und ist mit sei­nem moder­nen Buch­co­ver ein wah­rer Blick­fang. Die Vor­sit­zen­de des Hei­mat­ma­cher-Ver­eins, Mari­on Deinlein, bedank­te sich bei Autorin und Pro­dukt­de­si­gne­rin Sara Pfaf­fen­ber­ger aus Hut­sch­dorf für den far­ben­fro­hen und über­aus pas­sen­den Rah­men für das Schreib­pro­jekt. Die Geschich­ten­samm­lung sei eben­falls bunt gemischt und bestehe aus Fan­ta­sie­er­zäh­lun­gen, Tra­gö­di­en und humor­vol­len Kla­mot­ten, die die Viel­falt der Regi­on wie­der­spie­geln: „Neu­bürg – auf allen Sei­ten bunt“. Damit ist die Land-Art-Aus­stel­lung auf dem Tafel­berg gemeint sowie die zahl­rei­chen Beson­der­hei­ten der ILE-Mit­glieds­ge­mein­den von Holl­feld bis Eckers­dorf und Waischenfeld.

Lesung mit Jan Burdinski

Im wei­te­ren Ver­lauf des Abends stell­te die Dozen­tin der Schreib­werk­statt, Adria­ne Loch­ner, gemein­sam mit dem Inten­dan­ten des Frän­ki­schen Thea­ter­som­mers, Jan Burd­in­ski, die Kurz­ge­schich­ten-Samm­lung vor. Sie führ­ten das Publi­kum durch die Erzäh­lun­gen sowie die histo­ri­schen Hin­ter­grün­de, die die Inspi­ra­ti­on dafür lie­fer­ten. Hob­by­au­to­rin Sven­ja Lind­ner aus Wei­den­berg bei­spiels­wei­se hat­te sich der Sage des Irr­glöck­chens von St. Gan­golf gewid­met und den drei Mäd­chen Leben ein­ge­haucht, die sich wäh­rend eines Gewit­ters im Kai­nach­tal ver­lie­fen. Eli­sa­beth Weith aus Kulm­bach schrieb eine neue Ver­si­on der Muth­manns­reu­ther Blut­tat aus Sicht des Hand­wer­kerlehr­lings, der dem blut­rün­sti­gen Raub­rit­ter Tho­mas von Absberg ent­kam. Sabi­ne Lang aus Plan­ken­fels schil­der­te die Sehn­sucht eines ita­lie­ni­schen Gast­ar­bei­ters nach sei­ner Hei­mat und der gro­ßen Lie­be, die er mit einer Fla­schen­post zu errei­chen hoff­te. Alle Geschich­ten sei­en span­nend, tief­grün­dig und auf dem Niveau pro­fes­sio­nel­ler Wer­ke, lob­te Loch­ner ihr Autorenteam.

Fakt und Fiktion

Jan Burd­in­ski, selbst Schau­spie­ler und Rund­funk-Spre­cher, las mit viel Herz­blut eini­ge Pas­sa­gen aus den Kurz­ge­schich­ten vor und brach­te das Publi­kum zum Stau­nen und zum Lachen, etwa als ein Chat­bot sich wei­gert über Lie­bes­kum­mer zu schrei­ben, oder eine jun­ge Frau im Mit­tel­al­ter von einem betrun­ke­nen Ali­en ent­führt wird. „Die Gren­zen zwi­schen Fakt und Fik­ti­on sind flie­ßend“, merk­te Land­rat Flo­ri­an Wie­demann an. Das mache das Pro­jekt so inter­es­sant und ein­zig­ar­tig. Er füg­te hin­zu: „Ein abso­lu­ter Mehr­wert für die Regi­on.“ Die erste Auf­la­ge des Buchs mit 300 Exem­pla­ren wird kosten­frei an die Mit­glieds­ge­mein­den abge­ge­ben, auch an Ämter, Schu­len und Büchereien.

Kaf­fee zum Buch

Das Buch „Tanz der Ideen – 12 Kurz­ge­schich­ten um die Neu­bürg“ ist ab sofort im regio­na­len Han­del erhält­lich, genau­er in den Filia­len der Gesee­ser Land­bäcke­rei, bei Her­tel Möbel in Gesees, in der Buch­hand­lung C. Ban­ge Ver­lag in Holl­feld sowie im Hof­la­den des Ede­ka-Schnei­der­markts in der Otto-Hahn-Stra­ße in Bay­reuth. Die Ein­nah­men aus dem Ver­kauf kom­men dem gemein­nüt­zi­gen Ver­ein Hei­mat­ma­cher e.V. zugu­te. Ver­eins­vor­sit­zen­de und ober­frän­ki­sche Hei­ma­t­ent­wick­le­rin Mari­on Deinlein wies dar­auf hin, dass es bereits erste Syn­er­gie­ef­fek­te gebe. Die Röste­rei Gar­ten­ca­fé in Plan­ken­fels hat eine Tanz-der-Ideen-Son­der­edi­ti­on in ihr Sor­ti­ment auf­ge­nom­men: „Der Kaf­fee zum Buch“.