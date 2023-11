Im Lesecafé21 im RW21 zeigt die Lebens­werk gGmbH bis 25. Novem­ber 2023 Bil­der zur Schöp­fungs­ge­schich­te der Künst­le­rin Dör­te Für­beck aus Tutz­ing am Ammer­see. Am Ewig­keits­sonn­tag, 26. Novem­ber 2023, wird die neue­ste Kom­po­si­ti­on des Bay­reu­ther Kir­chen­mu­si­kers Micha­el Lip­pert, die „Mes­se des Kos­mos“, in der Ordens­kir­che Bay­reuth von der Kan­to­rei St. Geor­gen zusam­men mit der Vogt­land­phil­har­mo­nie Greiz/​Reichenbach als Gesamt­kunst­werk aus Licht und Musik urauf­ge­führt. Zu die­sem Werk und aus die­sem Anlass hat die Künst­le­rin Dör­te Für­beck einen Bil­der­zy­klus zur Schöp­fungs­ge­schich­te gemalt. Die Erschaf­fung der Welt wird dabei als gewal­ti­ges Geburts­ge­sche­hen beschrie­ben, so wie es sich auch in der „Mes­se des Kos­mos“ voll­zieht und sich in einer sym­pho­nisch dich­ten Musik entfaltet.