Vom Sie­ben­schlä­fer bis zum Aas­kä­fer Exkur­si­on zu den Bio­to­pen hei­mi­scher Wälder

„Bio­to­pe im Wald für sel­te­ne und bedroh­te Arten“ – so lau­te­te das The­ma der Forum-Zukunfts­wald-Exkur­si­on in Men­gers­dorf. Bay­reu­ther Pflan­zen­öko­lo­ge Peter Gerst­ber­ger refe­rier­te zunächst im Wald und spä­ter im Guts­hof Men­gers­dorf über den Erhalt und das För­dern von Waldlebensräumen.

Bei der letz­ten Forum-Zukunfts­wald-Ver­an­stal­tung die­ses Jahr lern­ten die Teil­neh­mer, dass sich hei­mi­sche Wäl­der aus zahl­rei­chen Bio­to­pen zusam­men­set­zen, die man alle­samt auf unter­schied­li­che Wei­se för­dern kann. Als Refe­rent hat­te Hei­mat­Un­ter­neh­mer Wolf von Auf­seß den Pflan­zen­öko­lo­gen Pedro Gerst­ber­ger ein­ge­la­den, ehe­ma­li­ger Aka­de­mi­scher Direk­tor an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und Bota­nik­ex­per­te beim Lan­des­bund für Vogel­schutz (LBV). Die erste Sta­ti­on führ­te zu den ehe­ma­li­gen Fisch­tei­chen der Fami­lie von Auf­seß aus den 1970er Jah­ren. Sie sol­len im Rah­men des baye­ri­schen Ver­trags­na­tur­schutz­pro­gramm (VNP) rena­tu­riert wer­den, um wie­der Lebens­raum für Vögel, Insek­ten und Amphi­bi­en zu schaf­fen. Das Anle­gen klei­ner Inseln wer­de Boden­brü­tern hel­fen, ihre Brut vor Nest­räu­bern wie dem Fuchs zu schüt­zen, erklär­te Gerst­ber­ger. Wei­te­re Sta­tio­nen führ­ten zu einer Wald­ver­jün­gung mit Zukunfts­baum­ar­ten wie Els­bee­re, Zer­rei­che und Ess­ka­sta­nie, zu Sand­bän­ken, in die Wild­bie­nen ihre Nist­röh­ren bau­en und zu natür­li­chen Wald­rän­dern, die Gerst­ber­ger zufol­ge Lebens­raum für um die 30 Schmet­ter­lings­ar­ten bie­ten. Der Pflan­zen­öko­lo­ge wies dar­auf hin, dass die Wur­zel­bal­len umge­stürz­ter Bäu­me zwar Hei­mat zahl­rei­cher Insek­ten sei­en und ein belieb­ter Nist­platz für den Zaun­kö­nig, aber „man soll­te sie vor dem Umkip­pen sichern, um etwa spie­len­de Kin­der nicht zu gefähr­den“. Bei der Exkur­si­on tauch­ten eini­ge Fund­stücke auf, mit denen die Teil­neh­mer nicht gerech­net hat­ten. Dazu gehör­te der Kada­ver eines Reh­kit­zes, der Gerst­ber­ger zufol­ge eben­falls ein Bio­top dar­stellt. Unter ande­rem die Fami­lie der Aas­kä­fer sei auf die flei­schi­ge Nah­rung ange­wie­sen. Umso erfreu­li­cher fan­den die Teil­neh­mer zwei Sie­ben­schlä­fer-Fami­li­en, die sich als typi­sche Kul­tur­fol­ger in einer alten Holz­hüt­te ihr Win­ter­quar­tier ein­ge­rich­tet hatten.

Bald wird in den Wäl­dern der Fami­lie von Auf­seß ein wei­te­re Art von Bio­top hin­zu­kom­men. Auf soge­nann­ten Wald­wei­den wer­den künf­tig die Rin­der der Hei­mat­Un­ter­neh­mer Ste­phan Hau­er und Nor­bert Böh­mer gra­sen. „Bäu­me auf Wald­wei­den bil­den sehr gro­ße Kro­nen“, erklär­te Gerst­ber­ger, denn durch die Bewei­dung könn­ten im Umkreis kei­ne jun­gen Bäu­me mehr wach­sen. Was es mit den Wald­wei­den auf sich hat und, wie genau die ehe­ma­li­gen Fisch­tei­che rena­tu­riert wer­den sol­len, kön­nen Wan­de­rer künf­tig auf einem Lehr­pfad nach­le­sen, dem Wald-Was­ser-Wei­de-Weg. Auch näch­stes Jahr will Hei­mat­Un­ter­neh­mer Wolf von Auf­seß gemein­sam mit wei­te­ren Akteu­ren aus der Regi­on wie­der ein Forum Zukunfts­wald ver­an­stal­ten. Im Novem­ber sol­len die The­men geplant werden.