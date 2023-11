Auf­grund der Voll­sper­rung des Baben­ber­ger­rings am Mitt­woch, 22. Novem­ber, muss die Linie 908 eine Umlei­tung neh­men. In bei­den Fahrt­rich­tun­gen kön­nen die Hal­te­stel­len „Hezi­lo­s­tra­ße“ und „König­Kon­rad-Str.“ nicht bedient wer­den. In Fahrt­rich­tung Kli­ni­kum wird gegen­über der bestehen­den Hal­te­stel­le „St. Urban“ eine Ersatz­hal­te­stel­le eingerichtet.

Eben­falls ändert sich die Bedie­nung an den Hal­te­stel­len „Hohes Kreuz (Märk­te)“ und „Wai­zen­dor­fer Str.“. Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten, die ent­spre­chen­den Hin­wei­se auf den Aus­hang­fahr­plä­nen zu beachten.

Die Linie 937 ist von der Maß­nah­me nicht betroffen.