Sel­ber Wöl­fe vs. Ravens­burg Towerstars 6:2 (3:0; 2:2; 1:0)

Die Län­der­spiel­pau­se scheint den Wöl­fen gut getan zu haben. Gegen die Towerstars zeig­te Trup­pe um Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler eine star­ke Lei­stung und belohn­te sich mit einem deut­li­chen Sieg. Vor allem die ersten bei­den Drit­tel waren die Wöl­fe drückend über­le­gen und lie­ßen den amtie­ren­den Mei­ster nie wirk­lich zur Ent­fal­tung kommen.

Wöl­fe mit bock­star­kem ersten Drittel

Nach­dem sich bei­de Mann­schaf­ten in den ersten Minu­ten noch abge­ta­stet haben, waren es die Wöl­fe, die ste­tig mehr Sicher­heit in ihr Spiel beka­men und folg­lich auch in Füh­rung gin­gen. Im Angriffs­drit­tel setz­te Peter ent­schlos­sen nach, wor­auf­hin der Puck bei Kolu­paylo lan­de­te. Der Angrei­fer nahm sich Zeit wur­de jedoch auch nicht attackiert und erziel­te aus zen­tra­ler Posi­ti­on mit einem schö­nen Hand­ge­lenks­schuss den Füh­rungs­tref­fer. Im direk­ten Gegen­zug hat­ten die Towerstars die Chan­ce auf den Aus­gleich, doch Wei­de­kamp war zur Stel­le. Direkt im Kon­ter dann der näch­ste Tref­fer. Knack­stedt schick­te Miglio auf die Rei­se, der in gewohn­ter Miglio-Art voll­ende­te. Mit sei­nem Tem­po stell­te er sei­nen Kör­per gut vor den Ver­tei­di­ger, behielt vor Sha­ri­pov die Ruhe und traf so gekonnt zum 2:0. Die Wöl­fe gewan­nen immer wei­ter an Selbst­ver­trau­en, ehe erneut Knack­stedt im zwei gegen eins die Über­sicht behielt und auf Kruminsch pass­te, wel­cher über den Scho­ner von Sha­ri­pov zum 3:0 vollstreckte.

Towerstars mit Doppelschlag

Auch im Mit­tel­drit­tel erwisch­ten die Sel­ber Wöl­fe den bes­se­ren Start. Miglio spiel­te einen schö­nen Quer­pass auf Kruminsch, der direkt abzog und sei­nen zwei­ten Tref­fer an die­sem Abend erziel­te. Direkt im Anschluss wech­sel­te Ravens­burg den Tor­hü­ter. Sha­ri­pov mach­te Platz für Per­tuch, doch auch die­ser fing sich direkt das näch­ste Gegen­tor. Selb strotz­te vor Spiel­freu­de und belohn­te sich mit einem schö­nen Spiel­zug. Trs­ka sah den star­ten­den Kal­ns und schick­te ihn mit einem tol­len Pass aus der eige­nen Zone auf die Rei­se. Kal­ns behielt vor dem Tor die Ruhe und voll­ende­te mit der Rück­hand über Per­tuch zum 5:0. In der Fol­ge schlu­gen die Towerstars dann aber zurück. Und bei­de Tref­fer vie­len nach dem­sel­ben Muster. Zuerst traf Ket­te­rer durch einen wohl abge­fälsch­ten Schuss über Wei­de­kamp hin­weg zum ersten Tor für die Gäste. Kei­ne zwei Minu­ten spä­ter der näch­ste Tref­fer. Dies­mal war es Sar­ault, der nach Schuss von Pfaf­fen­gut den Schlä­ger rein­hielt und so unhalt­bar abfälsch­te. Die bei­den Tref­fer zeig­ten durch­aus Wir­kung. Ravens­burg blieb am Drücker und spiel­te sich erst­mals an die­sem Abend im Drit­tel der Wöl­fe fest, doch Wei­de­kamp ließ kei­nen wei­te­ren Tref­fer zu. Danach wur­de es rup­pi­ger. Nach einem Stock­check gegen Schwamm­ber­ger und Sich­tung des Video­ma­te­ri­als wur­de Dietz zum Duschen geschickt. Die fünf­mi­nü­ti­ge Über­zahl dau­er­te jedoch nicht lan­ge. Peter wur­de nach einem schö­nen Allein­gang zu Fall gebracht und im Anschluss in der Ecke noch unfair bedrängt. Gel­ke schnapp­te sich Alf­aro und wur­de nach kur­zem Faust­kampf eben­falls für fünf Minu­ten auf die Straf­bank geschickt. So ging ein tur­bu­len­tes Drit­tel schließ­lich in die Pause.

Wöl­fe ver­wal­ten den Vorsprung

Das letz­te Drit­tel ver­lief dann rela­tiv ereig­nis­los. Die Towerstars schie­nen sich mit der Nie­der­la­ge arran­giert zu haben und die Wöl­fe spiel­ten die Zeit sou­ve­rän her­un­ter. Gute Chan­cen hat­ten noch Knack­stedt, Kal­ns und McN­eill um das Ergeb­nis noch deut­li­cher zu gestal­ten. Fünf Minu­ten vor Ende nah­men die Gäste dann den Tor­hü­ter vom Eis. Zuerst traf Kolu­paylo noch den Pfo­sten, weni­ge Augen­blicke spä­ter erober­te Miglio den Puck und erziel­te mit dem Emp­ty Net den Endstand.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik