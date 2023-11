Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

In den Gegen­ver­kehr geraten

Am 17.11.2023, gegen 14.35 Uhr, kam es am Dechs­endor­fer Damm in Erlan­gen zu einem Fron­tal­zu­sam­men­stoß zwei­er Pkw. Zwei Per­so­nen wur­den dabei leicht verletzt.

Ein 43 Jah­re alter Mann befuhr zu die­sem Zeit­punkt mit sei­nem Pkw den Dechs­endor­fer Damm stadt­ein­wärts, wäh­rend die 51-jäh­ri­ge Fah­re­rin des zwei­ten betei­lig­ten Pkw den Dechs­endor­fer Damm stadt­aus­wärts befuhr.

Der 43-Jäh­ri­ge geriet hier­bei aus unge­klär­ter Ursa­che zu weit nach links auf die Gegen­fahr­bahn und stieß nahe­zu fron­tal in den im Gegen­ver­kehr befind­li­chen Pkw. Bei­de Fahr­zeu­ge tou­chier­ten sich jeweils mit der lin­ken Front. Es kam bei einem Pkw zur Aus­lö­sung des Airbags.

Alle Insas­sen konn­ten nach dem Zusam­men­stoß selb­stän­dig ihre Fahr­zeu­ge ver­las­sen. Sie wur­den jeweils leicht ver­letzt. Die 51 Jah­re alte Dame muss­te zur wei­te­ren Abklä­rung mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus ver­bracht werden.

Bei­de Pkw waren stark beschä­digt und muss­ten abge­schleppt wer­den. Es ent­stand Sach­scha­den in fünf­stel­li­ger Höhe. Der Dechs­endor­fer Damm war zeit­wei­se kom­plett gesperrt.

Es kam zu grö­ße­rem Rück­stau und Verkehrsbehinderungen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Unfall­flucht

Bai­er­s­dorf – Am Frei­tag, den 17.11.23, zwi­schen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr, wur­de ein sil­ber­far­be­ner Mer­ce­des, der auf dem Park­platz der Fir­ma Ross­mann geparkt war, durch ein unbe­kann­tes Fahr­zeug ange­fah­ren und beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den Scha­den in Höhe von ca. 2.000,- € zu kümmern.

Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131 / 760–514, bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -