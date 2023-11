Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Pkw-Fah­rer unter Drogeneinfluss

UNTER­SIE­MAU – LKR. COBURG. Am Frei­tag, gegen 21:05 Uhr, führ­ten Poli­zei­be­am­te der Poli­zei Coburg in Unter­sie­mau in der Cobur­ger Stra­ße eine Über­prü­fung der Ver­kehrs­tüch­tig­keit bei einem 26-jäh­ri­gen VW Golf-Fah­rer durch. Der jun­ge Mann aus Meschen­bach stand unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln. Ein Dro­gen­schnell­test reagier­te posi­tiv auf dem Wirk­stoff THC. Es folg­te die Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt, eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus und eine Anzei­ge wegen Fah­rens unter Dro­gen­ein­fluss. Der Meschen­ba­cher erwar­tet ein Buß­geld von min­de­stens 500 Euro, ein Punkt und ein ein­mo­na­ti­ges Fahrverbot.

Betrun­ke­ner Fah­rer eines Klein­trans­por­ters fährt gegen Baum

EBERS­DORF B. COBURG – LKR. COBURG. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein 32-jäh­ri­ger Werks­lei­ter aus Lüt­zel­buch mit einem Pkw Renault Tra­fic im voll­trun­ke­nen Zustand die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Neer­s­hof kom­mend in Fahrt­rich­tung Ober­füll­bach. Unmit­tel­bar nach der Gabe­lung nach Klein­garn­stadt kam der jun­ge Mann mit dem Pkw nach links von der Fahr­bahn ab, über­fuhr ein Ver­kehrs­zei­chen mit Rohr­zei­chen­trä­ger und prall­te fron­tal gegen einen Baum. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ver­ließ uner­laubt die Unfall­stel­le und ging zu Fuß in Rich­tung Lüt­zel­buch. Auf dem Weg zur Wohn­adres­se wur­de der Unfall­ver­ur­sa­cher von einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg auf­ge­grif­fen. Es folg­te die Unfall­an­zei­gen­auf­nah­me mit meh­re­ren Straf­an­zei­gen, die Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins und eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den von min­de­stens 12.000 Euro.

Zaun­fel­der ange­fah­ren – Unfall­ver­ur­sa­cher flüchtete

STADT­GE­BIET COBURG. Am Frei­tag, den 17.11.2023, im Zeit­raum von ca. 10:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr, fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­un­fall­ver­ur­sa­cher gegen meh­re­re Zaun­fel­der in der Schmieds­gas­se in Scheu­er­feld. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­laubt von der Unfall­stel­le und hin­ter­ließ einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 6.000 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tel.: 09561/645–0 entgegen.

Pkw-Fah­rer unter Drogeneinfluss

STADT­GE­BIET COBURG. Am Frei­tag­abend, gegen 21:30 Uhr, führ­ten Poli­zei­be­am­te der Poli­zei Coburg in der Bam­ber­ger Stra­ße eine Über­prü­fung der Ver­kehrs­tüch­tig­keit bei einem 37-jäh­ri­gen Hyun­dai-Fah­rer durch. Der Mon­teur stand unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln. Ein Dro­gen­schnell­test reagier­te posi­tiv auf dem Wirk­stoff THC. Es folg­te die Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt, eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus und eine Anzei­ge wegen Fah­rens unter Dro­gen­ein­fluss. Der Fah­rer erwar­tet ein Buß­geld von min­de­stens 500 Euro, ein Punkt und ein ein­mo­na­ti­ges Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Dieb­stahl in Gaststätte

Kro­nach (Stadt) – Ein drei­ster Dieb­stahl einer Kell­ner­bör­se ereig­ne­te sich am Frei­tag, 17.11.23, gegen 21:50 Uhr, in einer Gast­stät­te in der Lud­wigs­städ­ter Str. Wäh­rend der Wirt am Tre­sen Bier zapf­te, nutz­te ein unbe­kann­ter Täter die­sen Augen­blick der Unauf­merk­sam­keit und ent­wen­de­te die auf dem Tre­sen lie­gen­den grau/​rote Kell­ner­bör­se. Als das Feh­len der Kell­ner­bör­se mit Bar­geld auf­fiel, hat­te der Unbe­kann­te bereits die Gast­stät­te ver­las­sen und sich offen­sicht­lich zu Fuß Rich­tung Innen­stadt ent­fernt. Hin­wei­se auf den Täter erbit­tet die Poli­zei Kro­nach unter der Tele­fon­num­mer 09261 / 503–0.