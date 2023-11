Sanie­rung eines ehe­ma­li­gen Gärt­ner­hau­ses wird mit Jubi­lä­ums-För­der­preis in Höhe von 10.000 Euro gewürdigt.

Erst­mals in neu­er Zusam­men­set­zung traf sich das Kura­to­ri­um der Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bam­berg, um im 20. Jubi­lä­ums­jahr auch das per­sön­li­che Enga­ge­ment für die Denk­mal­pfle­ge mit einem För­der­preis aus­zu­zeich­nen. Der Jubi­lä­ums-För­der­preis der Stif­tung in Höhe von 10.000 Euro wur­de für die Gene­ral­sa­nie­rung des ehe­ma­li­gen Gärt­ner­hau­ses in der Mit­tel­stra­ße 72 ver­ge­ben. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke lob­te das Enga­ge­ment von Preis­trä­ge­rin Alex­an­dra Stark: „Es ist vor­bild­lich, wie Sie das seit vie­len Jahr­zehn­ten nicht bewohn­te Haus in nur zwei Jah­ren saniert und wie­der nutz­bar gemacht haben. Das ist ein Gewinn für die gan­ze Stadt.“

Der Vor­sit­zen­de des Kura­to­ri­ums der Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bam­berg, Ulrich Bau­er-Born­emann, und OB Andre­as Star­ke in sei­ner Eigen­schaft als Vor­sit­zen­der des Stif­tungs­vor­stan­des über­reich­ten an Alex­an­dra Stark die Urkun­de und wür­dig­ten die vor­bild­li­che Sanie­rung. Stark freu­te sich sehr über die Ehrung und stell­te bei der Kura­to­ri­ums­sit­zung in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le ihr Bau­pro­jekt „Ein Gärt­ner­häus­chen im Wan­del der Zeit“ in Bil­dern vor.

Kura­to­ri­um neu aufgestellt

Außer­dem wur­den neue Mit­glie­der des Kura­to­ri­ums begrüßt, die sich mit ihren Kom­pe­ten­zen in das Gre­mi­um ein­brin­gen wollen:

Dr. Katha­ri­na von Mil­ler: Die Refe­rats­lei­te­rin der Restau­rie­rungs­werk­stät­ten im Baye­ri­schen Lan­des­amt für Denk­mal­pfle­ge kennt durch ihre Tätig­keit die Bam­ber­ger Bau­denk­mä­ler im Detail. Dr. von Mil­ler kann des­halb deren Bedeu­tung für das Bam­ber­ger Welt­kul­tur­er­be sehr gut einschätzen.

Patri­cia Alberth: In den Jah­ren 2013 bis 2023 lei­te­te sie das Zen­trum Welt­erbe Bam­berg und war bei der UNESCO im Regio­nal­bü­ro für Asi­en und den Pazi­fik und in der Zen­tra­le in Paris im Welt­erbe-Zen­trum tätig. Im März 2023 über­nahm Patri­cia Alberth die Geschäfts­füh­rung der Staat­li­chen Schlös­ser und Gär­ten Baden-Württemberg.

Flo­ri­an Luder­schmid: Der neue Regie­rungs­prä­si­dent von Ober­fran­ken hat sich bereit erklärt, dem Kura­to­ri­um bei­zu­tre­ten. Seit der Stif­tungs­grün­dung sind die Regie­rungs­prä­si­den­tin­nen und Regie­rungs­prä­si­den­ten hier Mit­glied. Luder­schmid, der aus der Ober­pfalz stammt und schon eini­ge Erfah­rung in höhe­ren Funk­tio­nen in Mini­ste­ri­en und Ämtern gesam­melt hat, ist auch der neue stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de des Gremiums.

Dr. Hans Hein­rich von Srbik: Bereits von 2004 bis 2006 war Dr. von Srbik als Kura­tor für die Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bam­berg tätig. Er ist Vor­stands­vor­sit­zen­der der renom­mier­ten Mes­ser­schmitt-Stif­tung, die sich für den Erhalt und die Restau­rie­rung bedeu­ten­der Bau- und Kunst­denk­mä­ler über die Gren­zen Deutsch­lands hin­aus enga­giert. Zum Besitz der Stif­tung zählt unter ande­rem auch das Mes­ser­schmitt-Hotel in Bamberg.

Prof. Dr. Hel­mut-Eber­hard Pau­lus: Der gebür­ti­ge Erlan­ger wohnt in Regens­burg und ist Jurist, Kunst­hi­sto­ri­ker und Denk­mal­pfle­ger. Prof. Dr. Pau­lus besitzt viel­fäl­tig­ste Erfah­run­gen in den Berei­chen Denk­mal­schutz, Welt­kul­tur­er­be und Stif­tun­gen unter ande­rem durch den Vor­sitz und Gre­mi­en­ar­beit in natio­na­len Arbeits­krei­sen und Insti­tu­tio­nen. Seit 1999 hat er einen Lehr­auf­trag für Kunst­ge­schich­te an der Uni­ver­si­tät in Würz­burg, 2010 wur­de er dort zum Hono­rar­pro­fes­sor ernannt.

Prof. Dr. Ger­hard Vin­ken: Seit 2012 hat er den Lehr­stuhl für Denk­mal­pfle­ge an der Uni­ver­si­tät Bam­berg inne und lei­tet dort den Master­stu­di­en­gang Denkmalpflege/​Heritage Con­ser­va­ti­on. Prof. Dr. Vin­ken ist Grün­dungs­mit­glied und Mit­glied des Lei­tungs­gre­mi­ums im Kom­pe­tenz­zen­trum für Denk­mal­wis­sen­schaf­ten und Denk­mal­pfle­ge (KDWT).

Kura­to­ri­ums­vor­sit­zen­der Bau­er-Born­emann und Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke dank­ten den bis­he­ri­gen Kura­to­ren für ihr Enga­ge­ment für die Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bamberg.