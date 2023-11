Letz­tes Heim­spiel 2023

Letz­ter Vor­hang vor der Win­ter­pau­se im Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on: Wenn die SpVgg Bay­reuth am Frei­tag (17. Novem­ber 2023) die U23 des FC Augs­burg um 19 Uhr zum letz­ten Heim­spiel des Jah­res begrüßt, will das Team von Trai­ner Marek Min­tál für eine Pre­miè­re sor­gen: Der zwei­te Sieg am Stück soll her. Das hat Gelb-Schwarz in die­ser Sai­son noch nicht geschafft.

Zwei­ter Sieg in Serie als Ziel

In der Tabel­le wür­de Bay­reuth Augs­burg dann über­flü­geln. Das Min­tál-Team ist noch aus einem ande­ren Grund moti­viert. „Wir wol­len ein dickes Dan­ke­schön an unse­re Fans schicken. Die haben uns in die­ser Serie bis­her unglaub­lich unter­stützt“, betont der Trai­ner. Die Zah­len geben ihm Recht: Mit über 2.300 Zuschau­ern im Schnitt liegt die Oldschdod auf dem zwei­ten Platz der Zuschau­er­gunst in der Regio­nal­li­ga Bay­ern. Nur Spit­zen­rei­ter Würz­burg liegt noch vor der Spiel­ver­ei­ni­gung. „Unser Publi­kum zeich­net uns in der Liga aus, das mer­ken und hono­rie­ren auch die Geg­ner“, so Min­tál weiter.

Geschäfts­füh­rer Jörg Schmal­fuß möch­te sich mit einem guten Gefühl aus dem Jahr 2023 ver­ab­schie­den. „Hin­ter der SpVgg Bay­reuth liegt ein ereig­nis­rei­ches Jahr. Zum Jah­res­aus­klang war­ten mit zwei Zweit­ver­tre­tun­gen inter­es­san­te Ver­glei­che auf uns. Gegen Augs­burg wol­len wir zu Hau­se gewinnen.“

Augs­burg-Spie­le zuletzt mit vie­len Toren

Die U23 der Fug­ger­städ­ter ist „ganz gut drauf“, wie Schmal­fuß Augs­burg mit Blick auf deren 5:4‑Sieg gegen Nürn­berg atte­stiert. Nimmt man die Ergeb­nis­se davor, ein 4:0 gegen den Bay­ern-Nach­wuchs und ein 2:6 in Würz­burg, zum Maß­stab, scheint auch ein tor­rei­ches Spek­ta­kel nicht ausgeschlossen.

Nach drei Zu-Null-Spie­len hat Bay­reuth beim Gast­spiel in Mem­min­gen zuletzt wie­der einen Gegen­tref­fer hin­neh­men müs­sen. Gegen Augs­burg sol­len mög­lichst kei­ne wei­te­ren dazu kom­men. „Wir haben in den ver­gan­ge­nen Spie­len aus einer soli­den Defen­si­ve her­aus gespielt. Das wol­len wir auch gegen Augs­burg so bei­be­hal­ten“, kün­digt Min­tál an. Er blickt auf das nach­ge­hol­te Hin­spiel im zwei­ten Ver­such zurück: „Da stan­den sich zwei fuß­bal­le­risch rich­tig gute Mann­schaf­ten gegen­über. Das wird auch jetzt wie­der so sein“, erwar­tet Min­tál eine mit­spie­len­de Mann­schaft von Trai­ner Tobi­as Strobl.

Links­au­ßen Mar­co Ste­fandl könn­te gegen Augs­burg in den Kader zurück­keh­ren. „Er hat zuletzt mit der Mann­schaft trai­niert. Es sieht ganz gut aus“, sagt Min­tál über den Rekon­va­les­zen­ten. Bei Fabio Pir­ner reicht es nach sei­ner Innen­band-Ver­let­zung wohl wei­ter­hin nicht. „Er ist noch nicht so weit. Wir geben ihm alle Zeit zu gene­sen, die er braucht. Aber Augs­burg und auch Bay­ern II kom­men wohl noch zu früh“, sagt der Übungs­lei­ter über Pirner.

Ein­zig das Ergeb­nis soll bei der seit fünf Spie­len unge­schla­ge­nen Spiel­ver­ei­ni­gung ein ande­res sein als im Hin­spiel: Schafft es die Spiel­ver­ei­ni­gung alle drei Punk­te in Bay­reuth zu behal­ten, hät­ten die treu­en Fans sicher am wenig­sten etwas dage­gen. Und Schmal­fuß‘ Wunsch nach einem guten Jah­res­aus­klang zu Hau­se wäre auch erfüllt. Anpfiff am Frei­tag­abend ist um 19 Uhr.

Aus­wärts bei Bay­ern II: Kei­ne Tages­kas­se für Gästefans

Ein erster Blick vor­aus auf das Aus­wärts­spiel beim FC Bay­ern II sei bereits jetzt erlaubt. Für das letz­te Spiel der Spiel­ver­ei­ni­gung vor der Win­ter­pau­se gibt es für Gäste­fans kei­nen Tages­kas­sen­ver­kauf. Das Spiel fin­det am Sonn­tag (26. Novem­ber) um 14 Uhr im Sta­di­on an der Grün­wal­der Stra­ße statt. Tickets für den Gäste­be­reich F2 (Steh­platz) und Block D (Sitz­platz) gibt es ab Mon­tag aus­schließ­lich online über https://​tickets​-cam​pus​.fcbay​ern​.com/​f​c​bII.