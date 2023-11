Sven Geri­ke wird ab Janu­ar haupt­amt­lich die Geschäf­te der Sel­ber Wöl­fe GmbH führen

Mit Sven Geri­ke haben die Sel­ber Wöl­fe nun die pas­sen­de Per­son gefun­den, die als haupt­amt­li­cher Geschäfts­füh­rer die Geschicke des Pro­fi­be­reichs am Eis­hockey­stand­ort Selb len­ken wird. Ab Janu­ar wird der 46-Jäh­ri­ge sei­ne Tätig­keit in der Por­zel­lan­stadt aufnehmen.

Bis dahin agie­ren wei­ter die bei­den Gesell­schaf­ter Jür­gen Gol­ly und Tho­mas Man­zei als Geschäfts­füh­rer. Bei­de wer­den auch zukünf­tig als Bei­rä­te dem neu­en Mann am Ruder mit Rat und Tat zur Sei­te stehen.

Dar­über hin­aus kann sich Geri­ke, der über­gangs­wei­se auch als Sport­li­cher Lei­ter fun­gie­ren wird, selbst­ver­ständ­lich wei­ter auf die Mit­ar­beit des ein­ge­spiel­ten Geschäfts­stel­len-Teams verlassen.

Sven Geri­ke – ein abso­lu­ter Eis­hockey­fach­mann Der 46-jäh­ri­ge gebür­ti­ge Ber­li­ner ist ein abso­lu­ter Eis­hockey­fach­mann. Er durch­lief den Nach­wuchs bei den Eis­bä­ren bzw. Dyna­mo Ber­lin und lief im U18- und U20-Bereich für die deut­sche Natio­nal­mann­schaft auf. Für die Eis­bä­ren Ber­lin kam der ehe­ma­li­ge Stür­mer zu 48 Ein­sät­zen in der DEL. Ehe Sven Geri­ke als Spie­ler und Trai­ner 9 Jah­re lang für Regens­burg tätig war, zähl­ten Han­no­ver, Nord­horn, Braun­la­ge, Ratin­gen und Duis­burg zu den Sta­tio­nen in sei­ner Kar­rie­re. Zu 460 Ein­sät­zen in der 2. Bun­des­li­ga kam Geri­ke in sei­ner Lauf­bahn. Nach den wirt­schaft­li­chen Tur­bu­len­zen in Regens­burg mit dem ver­bun­de­nen Zwangs­ab­stieg blieb Geri­ke den Ober­pfäl­zern treu und war zunächst als Spie­ler­trai­ner und spä­ter als Head­coach maß­geb­lich am Wie­der­auf­bau des Stand­orts und den Wie­der­auf­stieg in die Ober­li­ga betei­ligt. Anschlie­ßend ver­schlug es den A‑Li­zenz-Inha­ber nach einem Jahr als Nach­wuchs­trai­ner bei Red Bull Salz­burg in der Sai­son 2015/2016 als Head­coach zu den Ice­figh­ters Leip­zig in die Ober­li­ga Nord. Die letz­ten 3 Jah­re hat Sven Geri­ke, der einen Hoch­schul­ab­schluss im Sport­ma­nage­ment nach­wei­sen kann, bei den Sach­sen auch das Amt des Geschäfts­füh­rers und Sport­li­chen Lei­ters ausgeübt.

Ein not­wen­di­ger Schritt

In einer gemein­sa­men Erklä­rung begrün­den die aktu­el­len geschäfts­füh­ren­den Gesell­schaf­ter Jür­gen Gol­ly und Tho­mas Man­zei ihre Ent­schei­dung: „Wir haben uns in Selb in den ver­gan­ge­nen Jah­ren rasant wei­ter­ent­wickelt, was gleich­zei­tig wei­te­re und gro­ße Her­aus­for­de­run­gen mit sich bringt. In der Natur der Sache begrün­det sind dabei auch lau­fen­de Struk­tur­än­de­run­gen und Anpas­sun­gen nötig.

Im Fall der Sel­ber Wöl­fe GmbH haben wir bereits vor län­ge­rer Zeit beschlos­sen, die Geschäfts­füh­rung mit einem haupt­amt­li­chen Geschäfts­füh­rer zu beset­zen. Wir sind – seit wir in der DEL2 spie­len – der ein­zi­ge Pro­fi­eis­hockey­club in Deutsch­land, der von ehren­amt­li­chen Geschäfts­füh­rern gelei­tet wird, die das Gan­ze neben ihren eigent­li­chen Voll­zeit­be­ru­fen ablei­sten. Wir durf­ten dabei und zuletzt die Erfah­rung machen, dass die DEL2 ein gewal­ti­ger Schritt gegen­über der Ober­li­ga ist und die Ansprü­che ste­tig stei­gen. Die Anfor­de­run­gen im Pro­fi­eis­hockey und damit der DEL2 sind für uns und auf der genann­ten Basis dau­er­haft nicht zu lei­sten. So ehr­lich muss man auch zu sich selbst sein! Wir hat­ten schon län­ger Aus­schau nach einem geeig­ne­ten Kan­di­da­ten gehal­ten und im lau­fen­den Jahr die Suche inten­si­viert. Wir haben mit meh­re­ren Kan­di­da­ten gespro­chen und sind sehr froh, dass wir mit Sven Geri­ke den Kan­di­da­ten gefun­den haben, der unser Anfor­de­rungs­pro­fil kom­plett erfüllt. In den vie­len Gesprä­chen, die wir geführt haben, hat sich schnell gezeigt, dass die gegen­sei­ti­gen Erwar­tun­gen deckungs­gleich waren.

Wir ken­nen uns bereits seit sehr vie­len Jah­ren und noch aus der Zeit, als wir in der Bay­ern­li­ga gegen Regens­burg gegen­ein­an­der spiel­ten. Seit­dem hat­ten wir immer wie­der Kon­takt, die Begeg­nun­gen waren immer posi­tiv und gut sowie von gro­ßem gegen­sei­ti­gem Respekt geprägt.

Die Erfah­rung, die Sven in Regens­burg, Salz­burg und Leip­zig neben sei­ner Pro­fi­eis­hockey­spie­ler- und Trai­ner­lauf­bahn sam­meln konn­te, wird in Zukunft auch für Selb von gro­ßer Bedeu­tung sein. Wir sind ins­ge­samt gut auf­ge­stellt in Selb, ab Janu­ar ist ein wei­te­rer Mei­len­stein erreicht, der uns den gesteck­ten Zie­len wie­der ein Stück näher­brin­gen wird.

Sven Geri­ke wird sei­ne Tätig­keit als Geschäfts­füh­rer für uns ab Janu­ar 2024 auf­neh­men. Ab die­sem Zeit­punkt wird er auch die sport­li­che Lei­tung über­neh­men. Es ist abge­spro­chen und geplant, dass Sven den zukünf­ti­gen Sport­li­chen Lei­ter Frank Hörd­ler auf­baut und zu gege­be­nem Zeit­punkt die­sen Tätig­keits­be­reich dann an Frank übergibt.

Wir wer­den uns somit zum Jah­res­en­de aus der Geschäfts­füh­rung zurück­zie­hen. Dies bedeu­tet, dass Sven Geri­ke ab Janu­ar 2024 allei­ni­ger Geschäfts­füh­rer der Sel­ber Wöl­fe GmbH sein wird.

Ab dem Janu­ar 2024 nimmt dann der neu­ge­grün­de­te Bei­rat der Sel­ber Wöl­fe GmbH sei­ne Tätig­keit und Funk­ti­on auf. Das bedeu­tet kon­kret, dass ein 3‑köpfiger Bei­rat gegrün­det wird, der aus Sven Geri­ke, Tho­mas Man­zei und Jür­gen Gol­ly besteht.

Der Ein­tritt von Sven Geri­ke als Geschäfts­füh­rer bedeu­tet also nicht, dass wir uns kom­plett zurück­zie­hen. Wir wer­den unse­ren Fokus in der Zukunft auf die stra­te­gi­sche Wei­ter­ent­wick­lung der Sel­ber Wöl­fe GmbH und des gesam­ten Stand­or­tes aus­rich­ten und dafür einen Teil der gewon­ne­nen Zeit ein­set­zen. Wir wer­den jedoch auch wei­ter­hin sowohl als Gesell­schaf­ter der GmbH als auch als Bei­rä­te zur Ver­fü­gung ste­hen, Sven bei sei­ner Tätig­keit unter­stüt­zen und die Wei­ter­ent­wick­lung der Sel­ber Wöl­fe GmbH sowie allen akti­ven Ein­hei­ten am Stand­ort mit Rat und – wenn nötig – auch mit Tat zur Sei­te stehen.“

„Ich möch­te einen maß­geb­li­chen Anteil bei­tra­gen, die lang­fri­sti­gen Zie­le zu verwirklichen“

Sven Geri­ke ist ein boden­stän­di­ger Typ, der weiß, was er will. War­um es ihn jetzt als Geschäfts­füh­rer für den Pro­fi­be­reich zu den Sel­ber Wöl­fen ver­schlägt, kann der 46-Jäh­ri­ge auch ganz klar begrün­den: „Da waren 2 Fak­to­ren ent­schei­dend. Zum einen der per­sön­li­che Kon­takt zu Jür­gen Gol­ly und Tho­mas Man­zei, der seit mei­ner Regens­bur­ger Zeit besteht und der Wert­schät­zung, die die bei­den mir gegen­über über die­se gan­ze Zeit ent­ge­gen­ge­bracht haben. Auch der Aus­tausch mit Moritz Netzsch, der mir die lang­fri­sti­gen Zie­le, die man sich in der gesam­ten Orga­ni­sa­ti­on am Stand­ort Selb gesteckt hat, erläu­tert hat, war sehr posi­tiv und wert­schät­zend. Und da kom­me ich auch gleich zum näch­sten Fak­tor. Was hier am Stand­ort Selb aktu­ell ent­wickelt wird, ist ein hoch­in­ter­es­san­tes und ehr­gei­zi­ges Pro­jekt, das durch sei­ne Ver­wirk­li­chung auch posi­tiv auf das deut­sche Eis­hockey aus­strah­len wird. Ich möch­te einen maß­geb­li­chen Anteil dazu bei­tra­gen, die­se lang­fri­sti­gen Zie­le zu ver­wirk­li­chen und freue mich auf die­se Auf­ga­ben. Auch in Regens­burg und Leip­zig durf­te ich an der Ent­wick­lung der Stand­or­te mit­ar­bei­ten. Die­se nach­hal­ti­ge Arbeit macht mir Spaß.“ Doch auch schon in der jet­zi­gen Aus­bau­stu­fe wirkt der Eis­hockey­stand­ort Selb anzie­hend auf Sven Geri­ke. „Bereits in der Bay­ern­li­ga hat­ten wir inten­si­ve Der­bys zwi­schen Selb und Regens­burg. Es war schon damals immer schön, als Geg­ner in Selb auf­zu­lau­fen und sich aus­pfei­fen zu las­sen“, schmun­zelt Geri­ke und fügt hin­zu: „Die­se lang­fri­sti­ge Aus­rich­tung und die Ent­wick­lung, die der Stand­ort seit­her gemacht hat, ist wirk­lich beein­druckend und im deut­schen Eis­hockey lei­der viel zu sel­ten. Dass hier seit so vie­len Jah­ren die glei­chen Macher vor­an­ge­hen, ist nicht selbst­ver­ständ­lich.“ Obwohl Sven Geri­ke das Hand­werks­zeug und die Erfah­rung für sei­ne neue Tätig­keit bei den Sel­ber Wöl­fen zwei­fel­los bereits mit­bringt, setzt der stu­dier­te Sport­ma­na­ger auf Team­work: „Sicher holt man sich durch ein Stu­di­um das grund­le­gen­de Rüst­zeug für sei­ne spä­te­re Tätig­keit. Aber am besten und am mei­sten lernt man in sei­ner täg­li­chen Arbeit. Inzwi­schen ken­ne ich mei­ne Stär­ken und Schwä­chen sehr gut und hole mir auch ger­ne Rat und Bei­stand ein. Des­halb bin ich auch sehr glück­lich, dass Jür­gen Gol­ly und Tho­mas Man­zei auch zukünf­tig für mich ver­füg­bar sein wer­den.“ Lang­wei­lig wird es Sven Geri­ke bei den Sel­ber Wöl­fen sicher nicht wer­den. Mit höch­ster Prio­ri­tät wird er zunächst das Ziel ver­fol­gen, den Stand­ort unter Berück­sich­ti­gung der wirt­schaft­li­chen Gesichts­punk­te in der DEL2 zu etablieren.

Die Sel­ber Wöl­fe freu­en sich auf die Zusam­men­ar­beit mit Sven Geri­ke und wün­schen ihm bei sei­nen Auf­ga­ben viel Erfolg!