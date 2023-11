BAM­BERG. Mitt­woch­mit­tag gegen 13:10 Uhr saß ein 13-Jäh­ri­ger am ZOB und war­te­te auf sei­nen Bus als ein unbe­kann­ter Mann an ihm vor­bei­lief und gegen den Ruck­sack, wel­cher auf dem Boden stand, des Schü­lers trat. Dar­auf ange­spro­chen, belei­dig­te der Unbe­kann­te den Schü­ler und stieg anschlie­ßend in die Linie 902. Der Mann fällt lt. Nach­fra­ge bei Bus­fah­rern öfter auf und es kommt immer wie­der zu sol­chen Vorfällen.

Der Mann wird auf ca. 70 Jah­re geschätzt. Er trägt einen grau­en Bart und eine brau­ne Leder­jacke. Er ist mit einem Rol­la­tor unter­wegs und fährt auch immer mit der Linie 902.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht jetzt nach wei­te­ren Betrof­fe­nen oder Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/929–210 zu melden.